У Київській області працюють сили ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

"Безпілотники у Чернігівській області, курсом на Київську область", - повідомили захисники.

Раніше Повітряні Сили повідомляли про рух дронів у напрямку області.

"Зафіксовано рух ворожих безпілотників! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - зазначили у КОВА.

Атака росіян по Київській області

Раніше ми писали, що в Київській області 21 березня було чути вибухи. Повідомлялося про роботу ППО.

Також ми писали, що 18 березня росіяни атакували Київську область ударними безпілотниками.

До речі, в ніч на 15 березня окупанти атакували Київ і область дронами. Було чути звуки вибухів, повідомлялося про роботу ППО.

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