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У Запоріжжі пролунали вибухи

Субота 06 квітня 2024 05:55
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У Запоріжжі пролунали вибухи Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

Під час нічної атаки ракетами і ударними безпілотниками у Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Вибух у Запоріжжі", - написав він.

Перед тим Федоров попередив про загрозу крилатих ракет в області.

Пізніше він повідомив про повторний вибух у місті.

Нагадаємо, в Україні вночі 6 квітня оголошено масштабну повітряну тривогу. Зафіксовано пуск крилатих ракет із Ту-95мс.

У Київській області працюють сили ППО.

У Польщі задля забезпечення безпеки повітряного простору під час ракетної атаки Росії проти України злетіли військові літаки.

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