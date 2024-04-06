Під час нічної атаки ракетами і ударними безпілотниками у Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Вибух у Запоріжжі", - написав він. Перед тим Федоров попередив про загрозу крилатих ракет в області. Пізніше він повідомив про повторний вибух у місті.