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Нічний удар по Харкову: кількість жертв різко зросла

Субота 06 квітня 2024 06:46
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Нічний удар по Харкову: кількість жертв різко зросла Фото: російські війська завдали серії ударів по Харкову (t.me/police_kh_region)
Автор: Константин Широкун

Російські війська нанесли серію ударів по Харкову сьогодні вночі, 6 квітня. Внаслідок атаки безпілотників є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Внаслідок нічного удару по Шевченківському району станом на сьогоднішній ранок маємо шість загиблих та 10 поранених", - заявив Терехов.

За його словами, "приліт" дронів-камікадзе припав по житловій забудові – внаслідок атаки пошкоджено щонайменше дев'ять багатоповерхівок, три гуртожитки, низку адміністративних будівель, магазин, АЗС, СТО та автомобілі.

"Цей удар по мирних жителів Харкова вкотре доводить, що Росія – держава-терорист", - додав мер міста.

Удар росіян по Харкову в ніч із 5 на 6 квітня

У ніч із 5 на 6 квітня російські війська вдарили по Харкову. У місті було чути вибухи.

Мер міста Ігор Терехов підтвердив інформацію про обстріл обласного центру. Незабаром голова Харківської ОВА Олег Синегубов розповів про потрапляння поряд із житловою забудовою.

За годину окупанти завдали ще одного удару по Харкову - у місті було чути повторну серію вибухів. Пізніше стало відомо, що в результаті нічної атаки семеро людей отримали поранення і двоє людей загинули.

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