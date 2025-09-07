ua en ru
Під час удару кілька дронів РФ перетнули кордон України із Білоруссю, - Зеленський

Неділя 07 вересня 2025 10:39
Під час удару кілька дронів РФ перетнули кордон України із Білоруссю, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Під час масованого обстрілу росіян кілька ворожих ударних безпілотників перетнули кордон України із Білоруссю.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"З ночі триває ліквідація наслідків російських ударів: понад 800 дронів, 13 ракет, із них чотири – балістика. За попередньою інформацією, декілька дронів перетнули кордон України та Білорусі", - заявив президент України.

Що кажуть у Повітряних силах

Керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що цієї ночі було зафіксовано кілька "Шахедів" з білоруського напрямку.

"Противник робить прорахунки, розраховує усі маршрути. І не вперше вже території інших держав використовуються. Були прецеденти, коли ракети і дрони можуть перетинати певні ділянки кордону. І цього разу було зафіксовано на білоруському напрямку - кілька "Шахедів" зрізали шлях собі", - підкреслив Ігнат.

Масована атака РФ на Україну

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни випустили по Україні рекордні 810 дронів, а також 13 ракет, зокрема і балістичні. ППО знешкодила 747 безпілотників та чотири ракети.

Росіяни атакували Київ, Запоріжжя, Дніпро, Кременчук і Кривий Ріг. У Києві загинула жінка та двомісячний хлопчик. Також вперше з початку повномасштабної війни була атакована будівля Кабміну.

У столиці після ворожого удару відомо про 20 поранених та двох загиблих, частково перекрито рух та введені обмеження у маршрутах громадського транспорту.

Своєю чергою, у Кременчуці Полтавської області окупанти поцілили у міст через Дніпро, який належить до інфраструктури "Укрзалізниці".

Також армія РФ атакувала наметовий табір з людьми у Сумській області. Внаслідок удару загинула жінка, є постраждалі.

Більше про наслідки обстрілу – читайте у матеріалі РБК-Україна.

