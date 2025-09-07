ua en ru
Во время удара несколько дронов РФ пересекли границу Украины с Беларусью, - Зеленский

Воскресенье 07 сентября 2025 10:39
Во время удара несколько дронов РФ пересекли границу Украины с Беларусью, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во время массированного обстрела россиян несколько вражеских ударных беспилотников пересекли границу Украины с Беларусью.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"С ночи продолжается ликвидация последствий российских ударов: более 800 дронов, 13 ракет, из них четыре - баллистика. По предварительной информации, несколько дронов пересекли границу Украины и Беларуси", - заявил президент Украины.

Массированная атака РФ на Украину

Напомним, что этой ночью россияне выпустили по Украине рекордные 810 дронов, а также 13 ракет, в том числе и баллистические. ПВО обезвредила 747 беспилотников и четыре ракеты.

Россияне атаковали Киев, Запорожье, Днепр, Кременчуг и Кривой Рог. В Киеве погибла женщина и двухмесячный мальчик. Также впервые с начала полномасштабной войны было атаковано здание Кабмина.

В столице после вражеского удара известно о 20 раненых и двух погибших, частично перекрыто движение и введены ограничения в маршрутах общественного транспорта.

В свою очередь, в Кременчуге Полтавской области оккупанты попали в мост через Днепр, который относится к инфраструктуре "Укрзализныци".

Также армия РФ атаковала палаточный лагерь с людьми в Сумской области. В результате удара погибла женщина, есть пострадавшие.

Больше о последствиях обстрела - читайте в материале РБК-Украина.

