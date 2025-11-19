Під час нічної атаки РФ дрон залетів у Румунію, НАТО підіймало F-16 та Eurofighter

Під час нічної комбінованої атаки росіян на Україну один безпілотник на 8 км залетів на територію Румунії, через що у повітря підіймали літаки F-16 та Eurofighter.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства національної оборони Румунії.

Зазначається, що два німецькі винищувачі Eurofighter Typhoon з авіабази "Михайло Когелнічану" вилітали в ніч з 18 на 19 листопада о 00:25 для моніторингу повітряної обстановки на кордоні з Україною після атак РФ в районі Румунії.

"О 00:20 було відправлено повідомлення Ro-Alert, і протягом кількох хвилин було зафіксовано сигнал безпілотника, який проник приблизно на 8 км у національний повітряний простір (Румунії – ред.) від Вилкова у напрямку та Кілії, де він зник з радарів", - йдеться у повідомленні Міноборони Румунії.

Також відомо, що безпілотник періодично з'являвся на радарах приблизно 12 хвилин. Винищувачі Eurofighter приземлилися о 01:50, а винищувачі F-16 ВПС Румунії повернулися на базу в Кимпія-Турзій близько 02:30. Групи фахівців готові розпочати польові пошуки безпілотника.