Головна » Новини » Війна в Україні

В Харкові вже 46 постраждалих після нічної атаки дронів: серед них двоє дітей

Україна, Середа 19 листопада 2025 09:10
В Харкові вже 46 постраждалих після нічної атаки дронів: серед них двоє дітей Фото: наслідки атаки РФ на житлові будинки (Харківська ОВА)
Автор: Антон Корж

В Харкові після нічної російської атаки 19 листопада знову зросла кількість постраждалих. Станом на ранок вже 46 осіб отримали поранення або травми через удар росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За словами Синєгубова, вночі російські окупанти атакували Слобідський і Основ’янський райони Харкова, застосувавши 19 безпілотників типу "Герань-2" (копія іранського "Шахеда"). Внаслідок удару ворога станом на ранок кількість постраждалих зросла до 46 осіб - серед них двоє дітей, 9 та 13 років.

Окрім цього, ворожою атакою пошкоджено 31 автомобіль, два тролейбуси та низку об'єктів житла й інфраструктури:

  • 16 багатоквартирних будинків;
  • гаражний кооператив;
  • підстанція екстреної медичної допомоги;
  • супермаркет;
  • нежитлова будівля;
  • адміністративна будівля;
  • школа.
Фото: Харківська ОВА

Нагадаємо, що у ніч на 19 листопада Росія завдала по Харкову масованого удару ударними дронами. Ворог атакував Слобідський та Основ’янський райони міста.

Внаслідок удару було пошкоджено багато цивільних будинків, також влада повідомила про суттєві руйнування будівлі супермаркету "Сільпо". Станом на 07:20 19 листопада було відомо про 36 постраждалих внаслідок російської атаки на місто.

Харків Війна в Україні
Новини
