Київ під масованим ударом дронів: у місті палають багатоповерхівки, є постраждалі

Сьогодні, 9 січня, Росія атакує дронами Київ. У місті горять багатоповерхівки та авто. Станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих .

Про те, що відбувається в столиці, в матеріалі РБК-Україна .

Сьогодні вночі мер Києва Віталій Кличко повідомив про масовану атаку дронів РФ по українській столиці. Постраждали вже декілька районів міста.

Дарницький район

У Дарницькому районі БПЛА впав у дворі житлового будинку. Частково пошкоджений магазин поруч із будинком. Також один БПЛА зараз над центром міста.

Дніпровський район

У Дніпровському районі внаслідок падіння уламків БпЛА виникло загоряння в нежитловій будівлі.

Печерський район

У Печерському районі загоряння в житловому будинку. За іншою адресою на Печерську палають автівки у дворі житлового будинку.

Також в цьому районі, де впали уламки БпЛА на 9-поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування фасаду будинку.

Деснянський район

У Деснянському районі влучання БпЛА в дах житлового будинку на рівні 18 поверху. Всі служби прямують на місце. Крім того, Кличко повідомив, що є влучання БПЛА в житловий будинок на рівні 1-2 поверхів, там зараз пожежа в кількох квартирах.

Крім того, внаслідок російської атаки зафіксовано займання на території торговельного центру, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.

Шевченківський район

Мер міста також повідомив про виклики медиків у Шевченківський район.

Постраждалі в Києві через атаку дронів

Глава КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що в результаті атаки РФ постраждали дві людини, одна - в Дніпровському районі, інша - в Деснянському.

Оновлено: Згодом Ткаченко повідомив, що кількість постраждалих зросла вдвічі - до чотирьох осіб.

Повітряна тривога в Києві: курс дронів

За даними Повітряних сил України, прямо зараз основна хвиля атак ворожих ударних безпілотників спрямована на Київщину та столицю. Зокрема: