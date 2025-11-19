ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Во время ночной атаки РФ дрон залетел в Румынию, НАТО поднимало F-16 и Eurofighter

Среда 19 ноября 2025 10:54
UA EN RU
Во время ночной атаки РФ дрон залетел в Румынию, НАТО поднимало F-16 и Eurofighter Фото: Румыния поднимала F-16 и Eurofighter из-за атаки РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во время ночной комбинированной атаки россиян на Украину один беспилотник на 8 км залетел на территорию Румынии, из-за чего в воздух поднимали самолеты F-16 и Eurofighter.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Румынии.

Отмечается, что два немецких истребителя Eurofighter Typhoon с авиабазы "Михаил Когелничану" вылетали в ночь с 18 на 19 ноября в 00:25 для мониторинга воздушной обстановки на границе с Украиной после атак РФ в районе Румынии.

"В 00:20 было отправлено сообщение Ro-Alert, и в течение нескольких минут был зафиксирован сигнал беспилотника, который проник примерно на 8 км в национальное воздушное пространство (Румынии - ред.) от Вилкова в направлении и Килии, где он исчез с радаров", - говорится в сообщении Минобороны Румынии.

Также известно, что беспилотник периодически появлялся на радарах примерно 12 минут. Истребители Eurofighter приземлились в 01:50, а истребители F-16 ВВС Румынии вернулись на базу в Кымпия-Турзий около 02:30. Группы специалистов готовы начать полевые поиски беспилотника.

Ранее сообщалось, что Польша поднимала в небо авиацию в связи с атаками РФ на западные регионы Украины.

Также отметим, что во время комбинированного ракетного удара по Украине в ночь на 19 ноября россияне атаковали Тернополь. Там повреждены и частично разрушены несколько многоэтажных домов, продолжается спасательная операция.

Войска РФ атаковали энергетику на Ивано-Франковщине, есть раненые в результате российских ударов. Повреждения энергетического объекта и пожар есть и на Львовщине, где ночью также прогремели взрывы.

В Харькове после ночной российской атаки 19 ноября по состоянию на утро уже 46 человек получили ранения или травмы из-за удара россиян. Повреждены 16 многоэтажек, школа, станция скорой помощи и другие здания, разрушен супермаркет.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Румыния Дрони
Новости
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского