Во время ночной атаки РФ дрон залетел в Румынию, НАТО поднимало F-16 и Eurofighter

Во время ночной комбинированной атаки россиян на Украину один беспилотник на 8 км залетел на территорию Румынии, из-за чего в воздух поднимали самолеты F-16 и Eurofighter.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Румынии.

Отмечается, что два немецких истребителя Eurofighter Typhoon с авиабазы "Михаил Когелничану" вылетали в ночь с 18 на 19 ноября в 00:25 для мониторинга воздушной обстановки на границе с Украиной после атак РФ в районе Румынии.

"В 00:20 было отправлено сообщение Ro-Alert, и в течение нескольких минут был зафиксирован сигнал беспилотника, который проник примерно на 8 км в национальное воздушное пространство (Румынии - ред.) от Вилкова в направлении и Килии, где он исчез с радаров", - говорится в сообщении Минобороны Румынии.

Также известно, что беспилотник периодически появлялся на радарах примерно 12 минут. Истребители Eurofighter приземлились в 01:50, а истребители F-16 ВВС Румынии вернулись на базу в Кымпия-Турзий около 02:30. Группы специалистов готовы начать полевые поиски беспилотника.