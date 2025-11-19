Во время ночной атаки РФ дрон залетел в Румынию, НАТО поднимало F-16 и Eurofighter
Во время ночной комбинированной атаки россиян на Украину один беспилотник на 8 км залетел на территорию Румынии, из-за чего в воздух поднимали самолеты F-16 и Eurofighter.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Румынии.
Отмечается, что два немецких истребителя Eurofighter Typhoon с авиабазы "Михаил Когелничану" вылетали в ночь с 18 на 19 ноября в 00:25 для мониторинга воздушной обстановки на границе с Украиной после атак РФ в районе Румынии.
"В 00:20 было отправлено сообщение Ro-Alert, и в течение нескольких минут был зафиксирован сигнал беспилотника, который проник примерно на 8 км в национальное воздушное пространство (Румынии - ред.) от Вилкова в направлении и Килии, где он исчез с радаров", - говорится в сообщении Минобороны Румынии.
Также известно, что беспилотник периодически появлялся на радарах примерно 12 минут. Истребители Eurofighter приземлились в 01:50, а истребители F-16 ВВС Румынии вернулись на базу в Кымпия-Турзий около 02:30. Группы специалистов готовы начать полевые поиски беспилотника.
Ранее сообщалось, что Польша поднимала в небо авиацию в связи с атаками РФ на западные регионы Украины.
Также отметим, что во время комбинированного ракетного удара по Украине в ночь на 19 ноября россияне атаковали Тернополь. Там повреждены и частично разрушены несколько многоэтажных домов, продолжается спасательная операция.
Войска РФ атаковали энергетику на Ивано-Франковщине, есть раненые в результате российских ударов. Повреждения энергетического объекта и пожар есть и на Львовщине, где ночью также прогремели взрывы.
В Харькове после ночной российской атаки 19 ноября по состоянию на утро уже 46 человек получили ранения или травмы из-за удара россиян. Повреждены 16 многоэтажек, школа, станция скорой помощи и другие здания, разрушен супермаркет.