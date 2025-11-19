РФ атакувала Львівщину дронами та ракетами: пошкоджена енергетика, виникли пожежі

Російські війська вночі атакували Львівську область ракетами та ударними безпілотниками. В результаті обстрілу пошкоджено енергетичний обʼєкт, виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Львівської ОВА Максима Козицького.

"Наразі інформації про постраждалих нема. Поки це вся підтверджена інформація про влучання. За попередніми даними, дим не становить загрози для здоров’я. Втім, на всяк випадок закрийте вікна", - додав Садовий.

За словами мера Львова Андрія Садового, густий дим над містом – це наслідок загоряння шин у цивільних складських приміщеннях, куди поцілив ворог.

Він також зазначив, що системи життєзабезпечення у Львівській області працюють в штатному режимі.

За словами глави Львівської ОВА, на одному з обʼєктів гасять пожежу. За попередніми даними, обійшлося без жертв й потерпілих.

"Цієї ночі окупанти атакували Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Постраждав енергообʼєкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і складське приміщення", - заявив Козицький.

Обстріл 19 листопада

Росія цієї ночі здійснила комбінований обстріл по території України. За наявною інформацією, окупанти застосували ударні дрони, гіперзвукові ракети типу "Кинджал" та інші ракетні системи.

На тлі масованої атаки Польща підняла в повітря союзну авіацію, реагуючи на удари РФ по західних областях України. Військові повідомили про зліт винищувачів і літака раннього радіолокаційного виявлення.

Вже відомо, що цієї ночі війська Росії здійснили масовану атаку дронами-камікадзе "Герань-2" по Харкову. Внаслідок чого постраждали щонайменше 36 людей, серед них - двоє дітей. Також комбінованого удари зазнали Львів та Тернопіль.

Зокрема, у Тернополі в результаті комбінованого обстрілу дронами та ракетами пошкоджені будівлі і житлові будинки, є постраждалі. На місці влучань працюють відповідні служби.