Головна » Новини » Надзвичайні події

Польща підняла в небо авіацію через удари РФ по Україні, всі системи в підвищеній готовності

Середа 19 листопада 2025 06:23
Польща підняла в небо авіацію через удари РФ по Україні, всі системи в підвищеній готовності Ілюстративне фото: винищувачі F-16 (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Польща підняла в небо союзну авіацію у зв'язку з атаками РФ на західні регіони України. Армія повідомила про винищувачі та літак раннього радіолокаційного спостереження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі в Х.

"Увага. У зв'язку з нападом РФ, яка здійснює удари по об'єктах, розташованих на території України, у нашому повітряному просторі діє польська та союзна авіація..Піднято в повітря чергові пари винищувачів та літак раннього радіолокаційного спостереження", - повідомили в польських збройних силах.

Також відомо, що наземні системи протиповітряної оборони і радіовиявлення, як і системи далекомірної розвідки Польщі приведені до стану максимальної готовності.

У пресслужбі польської армії зазначають, що ці дії "мають превентивний характер та спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист". Особливо це стосується районів, що прилягають до регіонів які під загрозою.

"Оперативне командування Збройних Сил контролює поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються готовими до негайного реагування". - підкреслили в збройних силах.

Слід зазначити, що незадовго до того, як польська армія повідомила про винищувачі та літак на заході України об'являли повітряну тривогу у зв'язку з загрозою з боку РФ. Повідомлення Повітряних Сил України про небезпеку та вибухи в західних областях активно почали з'являтись після 5 ранку.

Нагадаємо, зранку 30 жовтня Польща також розпочала операцію у своєму повітряному просторі через масований обстріл України аеробалістичними ракетами з боку РФ.

Такі випадки не є одиничними. Наприклад, в ніч з 4 на 5 жовтня російська армія вчинила комбіновану ракетно-дронову атаку на Україну з-за чого Польща також піднімала в небо стратегічну авіацію.

В Польщі серйозно говорити про загрозу з боку РФ почали після масованого дронового вторгнення з боку РФ у вересні цього року. Вже на ранок після проникнення в повітряний простір країни кількох десятків безпілотників влада скликала екстрені засідання, після чого в країні стали посилювати заходи безпеки.

