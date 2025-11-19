ua en ru
Удар РФ по Тернополю: з'явилося відео з місця зруйнованої багатоповерхівки

Тернопіль, Середа 19 листопада 2025 09:15
UA EN RU
Удар РФ по Тернополю: з'явилося відео з місця зруйнованої багатоповерхівки Ілюстративне фото: мер Тернополя показав відео з місця зруйнованої багатоповерхівки (ДСНС)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська в ніч на 19 листопада завдали комбінованого удару по Тернополю. Ворог, зокрема, поцілив в багатоповерхівку, де зараз триває рятувальна операція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Тернополя Сергія Надала.

Як повідомив мер, у місті пошкоджено кілька будинків. Триває рятувальна операція.

"Служби працюють на місцях влучань. Пошкоджені будинки знаходяться на кількох вулицях. Триває рятувальна операція. Постраждалим надається медична допомога", - розповів Надал.

Удар по Тернополю

Нагадаємо, у ніч на середу, 19 листопада, російська армія завдала комбінованого удару по Тернополю. Місто атакували ворожі дрони та ракети.

Вранці стало відомо, що у Тернополі пошкоджено будинки, є постраждалі.

Водночас керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що у Тернополі зруйновано багатоповерховий будинок.

Тернопільська ОВА підтвердила, що у Тернополі є влучання у житлові будинки. Також міська влада повідомила про ускладнення руху громадського транспорту.

Окрім того, цієї ночі війська Росії здійснили масовану атаку дронами-камікадзе "Герань-2" по Харкову. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 36 людей, серед них - двоє дітей.

Також комбінованого удару зазнав Львів.

