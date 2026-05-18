ua en ru
Пн, 18 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія завдала удару дронами по Чернігову: що відомо про наслідки

19:51 18.05.2026 Пн
2 хв
Згідно з попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих
aimg Валерій Ульяненко
Росія завдала удару дронами по Чернігову: що відомо про наслідки Ілюстративне фото: внаслідок падіння ворожого дрона у житловому будинку сталася пожежа (facebook.com DSNSCHERKASY)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

В понеділок, 18 травня, російські окупанти завдали удару дронами по Чернігову. Ворог влучив в одне з підприємств та житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

Читайте також: Росія атакувала китайське судно в територіальних водах України

"Внаслідок атаки по місту ворожих БПЛА зафіксовано влучання по одному з підприємств міста. Також внаслідок падіння БПЛА зафіксовано загоряння житлового будинку. За попередню інформацією постраждалих немає", - розповів він.

За словами Брижинського, на місці прильотів вже працюють всі екстрені служби міста.

Він також закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.

Обстріл України 18 травня

Нагадаємо, в ніч на сьогодні Росія завдала чергового комбінованого удару по Україні. Окупанти використали балістичні ракети "Іскандер-М", крилаті ракети "Іскандер-К", а також понад пів тисячі безпілотників різних типів.

Основний удар припав на Дніпропетровську область. У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів, під прицілом опинилися житлові квартали обласного центру.

У місті пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, релігійну установу, вищий навчальний заклад, підприємство та автомобілі. Внаслідок ворожого удару постраждали 18 людей.

Також в результаті масованої атаки росіян було повністю знищено автозаправну станцію "Укрнафта" у Дніпропетровській області.

Крім того, ніч була важкою й для Одеси. Російські безпілотники влучили у три житлові будинки - один одноповерховий будинок у Приморському районі зруйновано повністю.

В інших будівлях пошкоджені фасади, дахи та вибиті вікна. Відомо про постраждалих, серед них - 11-річний хлопчик.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Чернігів Війна в Україні Дрони
Новини
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
Аналітика
Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим