Росіяни двічі за ніч вдарили по Харкову, під завалами будинку може бути людина

Вночі 19 травня російські війська атакували безпілотниками Холодногірський та Новобаварський райони Харкова. Спалахнули пожежі, пошкоджено понад 10 житлових будинків. Двох людей врятували, ще одна може перебувати під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова .

Перша хвиля

Перші удари зафіксовано в Холодногірському та Новобаварському районах. У Новобаварському районі дрон влучив в об'єкт цивільної інфраструктури - виникла пожежа. На місцях одразу розпочали роботу відповідні служби.

Повторна атака

Близько п'ятої ранку окупанти повторно атакували Новобаварський район.

Загорілися два приватних будинки, ще понад десять пошкоджено. З одного будинку врятовано двох людей - 47-річний чоловік, який отримав поранення склом, та 50-річна жінка, що зазнала гострої реакції на стрес..

Ще одна людина може перебувати під завалами, тривають пошуково-рятувальні роботи. Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється.

Оновлено о 6:45

У Новобаварському районі 73-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес внаслідок удару ворожого безпілотника. Постраждала отримала медичну допомогу, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.