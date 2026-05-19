Росіяни двічі за ніч вдарили по Харкову, під завалами будинку може бути людина

06:34 19.05.2026 Вт
Окупанти били по місту хвилями до самого ранку
aimg Катерина Коваль
Росіяни двічі за ніч вдарили по Харкову, під завалами будинку може бути людина Фото: на місці влучань працюють рятувальні служби (Getty Images)
Вночі 19 травня російські війська атакували безпілотниками Холодногірський та Новобаварський райони Харкова. Спалахнули пожежі, пошкоджено понад 10 житлових будинків. Двох людей врятували, ще одна може перебувати під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Перша хвиля

Перші удари зафіксовано в Холодногірському та Новобаварському районах. У Новобаварському районі дрон влучив в об'єкт цивільної інфраструктури - виникла пожежа. На місцях одразу розпочали роботу відповідні служби.

Повторна атака

Близько п'ятої ранку окупанти повторно атакували Новобаварський район.

Загорілися два приватних будинки, ще понад десять пошкоджено. З одного будинку врятовано двох людей - 47-річний чоловік, який отримав поранення склом, та 50-річна жінка, що зазнала гострої реакції на стрес..

Росіяни двічі за ніч вдарили по Харкову, під завалами будинку може бути людинаФото: наслідки атаки на Харків (t.me/synegubov)

Ще одна людина може перебувати під завалами, тривають пошуково-рятувальні роботи. Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється.

Оновлено о 6:45

У Новобаварському районі 73-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес внаслідок удару ворожого безпілотника. Постраждала отримала медичну допомогу, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Удари по українських містах тривають практично щоночі. 18 травня Росія вдарила дронами по Чернігову, влучила в підприємство та житловий будинок.

Того ж дня окупанти завдали чергового комбінованого удару по Україні - застосували балістичні й крилаті ракети та понад пів тисячі безпілотників.

Основний удар припав на Дніпропетровщину, під прицілом опинилися житлові квартали Дніпра.

У Верховному Суді проводять обшуки в межах справи про корупцію
