Под атакой Днепр, Одесса, Харьков и Сумщина: что известно о ночной атаке россиян

02:35 20.05.2026 Ср
Россия ударила одновременно по нескольким направлениям
aimg Екатерина Коваль
Под атакой Днепр, Одесса, Харьков и Сумщина: что известно о ночной атаке россиян Фото: в результате российской атаки 20 мая зафиксированы пострадавшие (Getty Images)
Ночью 20 мая Россия нанесла массированные удары по нескольким украинским городам. Больше всего пострадал Днепр - пятеро раненых, двое в тяжелом состоянии, повреждены склады с продуктами. Одновременно атаки зафиксировали в Харькове и Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и руководителей ОВА.

Днепр

Около полуночи город атаковали баллистическим вооружением. Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа подтвердил удар и сообщил о пожаре.

Пять человек госпитализированы: мужчина 40 лет и женщина в тяжелом состоянии, 25-летний - в состоянии средней тяжести. Повреждены склады с продуктами питания.

Фото: пожар на продуктовых складах в Днепре (https://t.me/dnipropetrovskaODA)

Около 1:34 над городом снова зафиксировали движение дронов - раздались новые взрывы.

Харьков

В Холодногорском и Новобаварском районах зафиксировано попадание "шахедов". 16-летняя девушка получила острую реакцию на стресс - медики оказывают помощь. Другие последствия уточняются.

Одесса

Группы вражеских дронов двигались в направлении города. Около 2:00 раздались взрывы, в 2:06 - повторные.

В 2:30 в городе объявили отбой воздушной тревоги.

Конотоп

В результате российской атаки повреждена многоэтажка, сообщил городской голова Артем Семенихин. По его словам, в результате удара немало людей пострадало, детали уточняются.

Под атакой Днепр, Одесса, Харьков и Сумщина: что известно о ночной атаке россиянФото: пожар в поврежденной многоэтажке в Конотопе (t.me/SemenikhinArtem)

В ночь на 19 мая оккупанты ударили беспилотниками по Холодногорскому и Новобаварскому районам Харькова - повреждено более 10 жилых домов. Вчера россияне ударили баллистикой по центру Прилук - под ударом оказалось предприятие, рядом повреждены торговый центр и супермаркет.

18 мая оккупанты ударили дронами по Чернигову - попали в предприятие и жилой дом. В тот же вечер три баллистические ракеты ударили по объектам "Нафтогаза" на Днепропетровщине.

