Росіяни вдарили балістикою по об'єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині

23:31 18.05.2026 Пн
1 хв
Які наслідки зафіксували на атакованих підприємствах?
aimg Катерина Коваль
Росіяни вдарили балістикою по об'єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині Фото: на місцях влучання працюють спецслужби (facebook.com/dsns.gov.ua)
Увечері 18 травня Росія завдала удару трьома балістичними ракетами по об'єктах "Нафтогазу" у Дніпропетровській області. Зафіксовані пошкодження та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз "Нафтогазу".

Що відомо

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький підтвердив удар.

"Є пошкодження та руйнування. Оцінити їхній масштаб можна буде лише після відбою тривоги. Найголовніше - станом на цю хвилину персонал атакованих об'єктів не постраждав", - зазначив він.

Росіяни вдарили балістикою по об'єктах &quot;Нафтогазу&quot; на ДніпропетровщиніФото: наслідки атаки на об'єкти "Нафтогазу" в Дніпропетровській області (https://t.me/NaftogazUA)

На місцях працюють усі відповідні служби. Моніторинг безпекової ситуації та уточнення наслідків атак тривають.

Удар по об'єктах "Нафтогазу" - частина масштабної атаки Росії на Україну 18 травня.

Окупанти застосували балістичні ракети "Іскандер-М", крилаті ракети "Іскандер-К" та понад пів тисячі безпілотників. Основний удар припав на Дніпропетровщину - під прицілом опинилися житлові квартали Дніпра, де пролунала серія потужних вибухів.

В Одесі російські безпілотники влучили у три житлові будинки - один із них у Приморському районі зруйновано повністю, серед постраждалих 11-річний хлопчик. Також росіяни атакували три іноземні судна біля Одещини.

