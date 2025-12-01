ПФУ зменшив виплату пенсій українцям: що про це відомо

Пенсійний фонд України (ПФУ) завершив фінансування соцвиплат за листопад 2025 року. На пенсійні виплати українцям було спрямовано 68 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПФУ у Facebook.

Фінансування соціальних виплат у листопаді 2025 року

У Пенсійному фонді України розповіли, що впродовж листопада 2025 року на пенсійні виплати громадянам було спрямовано 68 млрд гривень. У тому числі:

через АТ "Укрпошта" - 9 млрд гривень;

через уповноважені банки - 59 млрд гривень.

Варто зазначити, що впродовж минулого місяця - жовтня - на пенсійні виплати було спрямовано 68,5 млрд гривень.

Отже, нині їх було зменшено на 0,5 млрд гривень.

Крім того, у поточному місяці було профінансовано:

2,6 млрд гривень - на житлові субсидії та пільги;

3 млрд гривень - на страхові виплати (в тому числі 1,8 млрд гривень - на оплату лікарняних);

8,6 млрд гривень - на державні допомоги та інші виплати.

"У листопаді надано 1423,2 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України", - додали у ПФУ.

Уточнюється також, що фінансування виплат у грудні стартує з 1 числа поточного місяця.

Публікація ПФУ (скриншот: facebook.com/pfu.gov.ua)

Варто зазначити при цьому, що в Україні вже другий місяць поспіль зростає показник середньої заробітної плати, який використовується для розрахунку пенсій.

Так, за жовтень 2025 року він становить 21 578 грн 46 копійок.

Показники середньої зарплати, яка враховується для обчислення пенсії (інфографіка: pfu.gov.ua)