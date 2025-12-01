ua en ru
Пн, 01 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

ПФУ зменшив виплату пенсій українцям: що про це відомо

Понеділок 01 грудня 2025 15:54
UA EN RU
ПФУ зменшив виплату пенсій українцям: що про це відомо Пенсійні виплати українцям у листопаді - менші, ніж у жовтні (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Пенсійний фонд України (ПФУ) завершив фінансування соцвиплат за листопад 2025 року. На пенсійні виплати українцям було спрямовано 68 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПФУ у Facebook.

Фінансування соціальних виплат у листопаді 2025 року

У Пенсійному фонді України розповіли, що впродовж листопада 2025 року на пенсійні виплати громадянам було спрямовано 68 млрд гривень. У тому числі:

  • через АТ "Укрпошта" - 9 млрд гривень;
  • через уповноважені банки - 59 млрд гривень.

Варто зазначити, що впродовж минулого місяця - жовтня - на пенсійні виплати було спрямовано 68,5 млрд гривень.

Отже, нині їх було зменшено на 0,5 млрд гривень.

Крім того, у поточному місяці було профінансовано:

  • 2,6 млрд гривень - на житлові субсидії та пільги;
  • 3 млрд гривень - на страхові виплати (в тому числі 1,8 млрд гривень - на оплату лікарняних);
  • 8,6 млрд гривень - на державні допомоги та інші виплати.

"У листопаді надано 1423,2 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України", - додали у ПФУ.

Уточнюється також, що фінансування виплат у грудні стартує з 1 числа поточного місяця.

ПФУ зменшив виплату пенсій українцям: що про це відомоПублікація ПФУ (скриншот: facebook.com/pfu.gov.ua)

Варто зазначити при цьому, що в Україні вже другий місяць поспіль зростає показник середньої заробітної плати, який використовується для розрахунку пенсій.

Так, за жовтень 2025 року він становить 21 578 грн 46 копійок.

ПФУ зменшив виплату пенсій українцям: що про це відомоПоказники середньої зарплати, яка враховується для обчислення пенсії (інфографіка: pfu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в уряді розповіли, якою буде нова пенсійна система в Україні після комплексної реформи.

Крім того, ми пояснювали, як розрахувати пенсію за віком у 2025 році та як українці, яким не вистачає страхового стажу для призначення пенсії, можуть самостійно сплачувати внески до Пенсійного фонду.

Читайте також, як швидко записатись до сервісного центру ПФУ онлайн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсійний фонд України Міністерство соціальної політики Пенсії Виплати Страховка Субсидії Пенсії в Україні Пенсіонери
Новини
Росія вдарила балістикою по Дніпру: є загиблі та багато постраждалих (фото)
Росія вдарила балістикою по Дніпру: є загиблі та багато постраждалих (фото)
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить