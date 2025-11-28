Пенсії в Україні: середня зарплата для розрахунку знову зросла
В Україні другий місяць поспіль зростає показник середньої заробітної плати, який використовується для розрахунку пенсій. За жовтень 2025 року він становить 21 578 грн 46 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.
Відповідний показник було затверджено 25 листопада 2025 року. Саме з цієї суми сплачуються страхові внески, і вона враховується при обчисленні пенсій відповідно до закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
Для порівняння, у вересні середня зарплата для розрахунку пенсії становила 21 190 гривень. Тож підвищення склало 388 гривень.
Загалом найвищий рівень у 2025 році фіксували в червні - 22 336 гривень.
Показники по місяцях у поточному році:
- у вересні - 21 190 грн 31 копійка;
- у серпні - 19 813 гривень 71 копійка;
- у липні - 20 455 гривень 65 копійок;
- у червні - 22 336 гривень 81 копійка;
- у травні - 20 355 гривень 40 копійок;
- у квітні - 19 856 гривень 19 копійок;
- у березні - 19 430 гривень 52 копійки;
- у лютому - 18 589 гривень 38 копійок;
- у січні - 18 660 гривень 32 копійки.
Пенсії в Україні
За даними ПФУ, станом на 27 листопада Пенсійний фонд України профінансував соціальні виплати на десятки мільярдів гривень.
Зокрема, на пенсійні виплати в цьому місяці вже спрямовано 68 млрд гривень, а саме:
- 9 млрд гривень - через АТ "Укрпошта";
- 59 млрд гривень - через уповноважені банки.
Крім того, на інші соціальні напрями виділено:
- 2,6 млрд гривень - на житлові субсидії та пільги;
- 3 млрд гривень - на страхові виплати, з них 1,8 млрд гривень - на оплату лікарняних;
- 8,4 млрд гривень - на державні допомоги та інші соціальні виплати.
У листопаді органи Пенсійного фонду надали понад 1,35 млн гривень послуг громадянам, які звернулися за допомогою.
Нагадаємо, в проєкті державного бюджету на 2026 рік, який Рада вже схвалила у першому читанні, уряд заклав понад 1 трлн грн на пенсійні виплати. Це на 123 млрд грн більше, ніж у 2025 році, і майже п’ята частина всіх видатків бюджету. Пенсії залишаються найбільшою статтею соціальних витрат держави.
У разі ухвалення бюджету в нинішній редакції, мінімальна пенсія зросте з 1 січня 2026 року. Її розмір планують підвищити з 2 361 до 2 595 грн, тобто на 234 грн або приблизно 9%. Для порівняння, у попередні роки темпи зростання були вищими: у 2023 році пенсії індексували майже на 20%, у 2025 - на 11,5%.
Окремо запланована й щорічна індексація пенсій, яку традиційно проводять з 1 березня. Її розмір щороку визначає Кабмін за формулою: половина темпів зростання середньої зарплати плюс половина рівня інфляції.
Щоб точно розрахувати індексацію на 2026 рік, потрібно дочекатися офіційних показників інфляції та середньої зарплати за 2025 рік - їх оприлюднюють наприкінці січня. Після цього Пенсійний фонд проводить остаточні обчислення.