Як розрахувати пенсію за віком у 2025 році: алгоритму від ПФУ
Пенсійний фонд України показав приклад обчислення пенсії у 2025 році. В основі формули - середня зарплата, коефіцієнт заробітку та стаж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України (ПФУ).
Формула залишається незмінною, але щороку оновлюються показники середньої зарплати та коефіцієнти.
Основна формула
Розмір пенсії визначається за формулою:
- П = ЗП × КЗ × КС,
- де ЗП - середня заробітна плата в Україні, КЗ - коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи, КС - коефіцієнт страхового стажу.
- Для розрахунків у 2025 році застосовується середня заробітна плата за 2022-2024 роки - 15 057 гривень.
Коефіцієнти
Коефіцієнт заробітної плати обчислюється як відношення заробітку людини до середньої зарплати в країні. Коефіцієнт страхового стажу залежить від кількості років роботи. Він розраховується як 1% за кожний рік стажу.
Приклад від ПФУ
У прикладі, наведеному Пенсійним фондом, чоловік звертається за призначенням пенсії у вересні 2025 року. Його коефіцієнт заробітної плати становить 2,859, а стаж - 35 років.
Розрахунок виглядає так:
- 15 057 гривень × 2,859 × 0,35 = 15 066 гривень.
- Таким чином, розмір його пенсії складе понад 15 тисяч гривень.
Важливо знати
ПФУ наголошує, що розмір пенсії завжди залежить від стажу та офіційної заробітної плати. Водночас застосовуються обмеження - наприклад, максимальний стаж для розрахунків не може перевищувати 60 років.
Нагадаємо, середній розмір пенсії з початку 2025 року зріс на 621,12 гривні, або на 10,7%, до 6 410,17 гривень на 1 липня.
Водночас в Україні є способи добровільної сплати внесків для збільшення майбутніх пенсійних виплат.