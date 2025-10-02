ua en ru
Як розрахувати пенсію за віком у 2025 році: алгоритму від ПФУ

Україна, Четвер 02 жовтня 2025 18:30
UA EN RU
Як розрахувати пенсію за віком у 2025 році: алгоритму від ПФУ Фото: розмір пенсії можна розрахувати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України показав приклад обчислення пенсії у 2025 році. В основі формули - середня зарплата, коефіцієнт заробітку та стаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України (ПФУ).

Формула залишається незмінною, але щороку оновлюються показники середньої зарплати та коефіцієнти.
Як розрахувати пенсію за віком у 2025 році: алгоритму від ПФУ

Основна формула

Розмір пенсії визначається за формулою:

  • П = ЗП × КЗ × КС,
  • де ЗП - середня заробітна плата в Україні, КЗ - коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи, КС - коефіцієнт страхового стажу.
  • Для розрахунків у 2025 році застосовується середня заробітна плата за 2022-2024 роки - 15 057 гривень.

Коефіцієнти

Коефіцієнт заробітної плати обчислюється як відношення заробітку людини до середньої зарплати в країні. Коефіцієнт страхового стажу залежить від кількості років роботи. Він розраховується як 1% за кожний рік стажу.

Приклад від ПФУ

У прикладі, наведеному Пенсійним фондом, чоловік звертається за призначенням пенсії у вересні 2025 року. Його коефіцієнт заробітної плати становить 2,859, а стаж - 35 років.

Розрахунок виглядає так:

  • 15 057 гривень × 2,859 × 0,35 = 15 066 гривень.
  • Таким чином, розмір його пенсії складе понад 15 тисяч гривень.

Важливо знати

ПФУ наголошує, що розмір пенсії завжди залежить від стажу та офіційної заробітної плати. Водночас застосовуються обмеження - наприклад, максимальний стаж для розрахунків не може перевищувати 60 років.

Нагадаємо, середній розмір пенсії з початку 2025 року зріс на 621,12 гривні, або на 10,7%, до 6 410,17 гривень на 1 липня.

Водночас в Україні є способи добровільної сплати внесків для збільшення майбутніх пенсійних виплат.

