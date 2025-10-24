ua en ru
Пт, 24 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

В уряді розповіли, якою буде нова пенсійна система після реформи

Україна, П'ятниця 24 жовтня 2025 12:36
UA EN RU
В уряді розповіли, якою буде нова пенсійна система після реформи Фото: міністр соціальної політики Денис Улютін (rada.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

В Україні готують комплексну реформу пенсійної системи. Уряд хоче відмовитися від застарілих спецпенсій і створити накопичувальну складову.

Про це заявив міністр соціальної політики Денис Улютін, повідомляє РБК-Україна з посиланням годину запитань до уряду у Верховній Раді.

Головна мета - стабільна система, а не разові підвищення

За словами міністра, нинішня пенсійна система потребує повного оновлення. У Мінсоцполітики вже розробляють нову модель, яка має забезпечити фінансову стабільність у довгостроковій перспективі та дозволити підвищити мінімальні пенсії.

"Ми працюємо над тим, щоб це не було разове підвищення. Йдеться про побудову фінансово стійкої пенсійної системи, яка гарантує гідний рівень забезпечення для всіх", - зазначив Улютін.

Змін зазнають усі частини системи

Міністр підкреслив, що зміни необхідно провести не лише в солідарній системі, а й у сфері спеціальних пенсій. За його словами, пільгові та спеціальні виплати створюють дисбаланс і фінансовий тиск на Пенсійний фонд.

"Потрібно замінити спеціальні пенсії на професійні. Ми маємо чітко визначити, хто фінансуватиме цю професійну складову, щоб уникнути додаткового навантаження на держбюджет", - пояснив очільник Мінсоцполітики.

В Україні хочуть запровадити накопичувальну частину

Окремо міністр наголосив на необхідності впровадження накопичувальної складової пенсійної системи. Йдеться про добровільну модель, яка дасть громадянам змогу накопичувати кошти на старість без ризику для публічних фінансів.

"Обов’язкова накопичувальна система наразі неможлива, адже немає стабільних джерел фінансування. Тому ми розглядаємо добровільний механізм, який дозволить людям поступово накопичувати власні пенсійні заощадження", - підсумував Улютін.

Спроби реформи

Минулого року Мінсоцполітики підготувало законопроєкт "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення". Пропонувалося запровадити обов'язковий платіж до державного або недержавних пенсійних фондів як для працівників, так і для роботодавців.

Планувалося, що цей законопроєкт ухвалять влітку 2025 року. Водночас текст останнього Меморандуму з МВФ свідчить про те, що запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії найближчими роками не планується. За допомогою Світового банку Україна розробить концепцію спрощення пенсійної системи та впровадження єдиних умов для призначення страхових пенсій. Ця робота триватиме кілька років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії в Україні Пенсія в Україні
Новини
Без світла понад 11 годин. Де сьогодні відключення і як перевірити свій графік
Без світла понад 11 годин. Де сьогодні відключення і як перевірити свій графік
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію