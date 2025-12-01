ПФУ уменьшил выплату пенсий украинцам: что об этом известно

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) завершил финансирование соцвыплат за ноябрь 2025 года. На пенсионные выплаты украинцам было направлено 68 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ в Facebook.

Финансирование социальных выплат в ноябре 2025 года

В Пенсионном фонде Украины рассказали, что в течение ноября 2025 года на пенсионные выплаты гражданам было направлено 68 млрд гривен. В том числе:

через АО "Укрпочта" - 9 млрд гривен;

через уполномоченные банки - 59 млрд гривен.

Стоит отметить, что в течение прошлого месяца - октября - на пенсионные выплаты было направлено 68,5 млрд гривен.

Таким образом, сейчас они были уменьшены на 0,5 млрд гривен.

Кроме того, в текущем месяце было профинансировано:

2,6 млрд гривен - на жилищные субсидии и льготы;

3 млрд гривен - на страховые выплаты (в том числе 1,8 млрд гривен - на оплату больничных);

8,6 млрд гривен - на государственные пособия и другие выплаты.

"В ноябре предоставлено 1423,2 тыс. услуг лицам, которые обратились в органы Пенсионного фонда Украины", - добавили в ПФУ.

Уточняется также, что финансирование выплат в декабре стартует с 1 числа текущего месяца.

Публикация ПФУ (скриншот: facebook.com/pfu.gov.ua)

Стоит отметить при этом, что в Украине уже второй месяц подряд растет показатель средней заработной платы, который используется для расчета пенсий.

Так, за октябрь 2025 года он составляет 21 578 грн 46 копеек.

Показатели средней зарплаты, которая учитывается для исчисления пенсии (инфографика: pfu.gov.ua)