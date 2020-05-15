ПФУ утвердил показатель мартовской зарплаты для расчета пенсий

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за март 2020 года, который согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии. Средняя зарплата в марте составила 9 905,39 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Напомним, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2020 года составила 11446 грн, что на 11,8% больше по сравнению мартом 2019 года и на 5,5% больше по сравнению с февралем текущего года.

Как сообщало РБК-Украина, ранее Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за декабрь 2019 года на уровне 10 583,10 грн. По данным ПФУ, показатель средней заработной платы в целом за 2019 год составил 9 205,19 грн.

Отметим, в 2020 году для выхода на пенсию мужчинам в 60 лет и женщинами 59 лет 6 месяцев нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет. С каждым следующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году он составит 35 лет.