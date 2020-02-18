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ПФУ утвердил показатель зарплаты за 2019 год для расчета пенсий

Новости » Экономика     18.02.2020 - 16:55
ПФУ утвердил показатель зарплаты за 2019 год для расчета пенсий
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Средняя зарплата в Украине в 2019 году составила 9,2 тыс. грн

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за декабрь 2019 года, которая согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Согласно сообщению, средняя зарплата в декабре составляла 10 583,10 грн.

По данным ПФУ, показатель средней заработной платы в целом за 2019 год составил 9205,19 грн.

ПФУ утвердил показатель зарплаты за 2019 год для расчета пенсий

Напомним, по данным Госстата, зарплаты свыше 15 тыс. грн были начислены в декабре 2019 года 21,3% работникам, в том числе, от 15 тыс. грн до 20 тыс. грн - 9,5%, свыше 20 тыс. грн - 11,8%.

Отметим, в 2020 году для выхода на пенсию мужчинам в 60 лет и женщинами в 59 лет (с 1 апреля 2020 года - 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет. С каждым следующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году он составит 35 лет.

Основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2020 средняя пенсия составляла 3082,98 грн.

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