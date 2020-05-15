ПФУ затвердив показник березневої зарплати для обчислення пенсій

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за березень 2020 року, який згідно із законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії. Середня зарплата в березні склала 9 905,39 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Нагадаємо, за даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у березні 2020 року склала 11446 грн, що на 11,8% більше порівняно березнем 2019 року і на 5,5% більше порівняно з лютим поточного року.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за грудень 2019 року на рівні 10 583,10 грн. За даними ПФУ, показник середньої заробітної плати в цілому за 2019 рік склав 9 205,19 грн.

Зазначимо, у 2020 році для виходу на пенсію чоловікам у 60 років і жінками 59 років 6 місяців потрібно мати страховий стаж не менше 27 років. З кожним наступним роком страховий стаж, який дає право на призначення пенсії за віком, поступово зростатиме і у 2028 році він складе 35 років.