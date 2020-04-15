ПФУ утвердил показатель месячной зарплаты для расчета пенсий

Фото: гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)

За месяц средняя зарплата выросла на 76 гривен

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за февраль 2020 года, который согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Согласно сообщению, средняя зарплата в феврале составляла 9 658,03 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, ранее Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за декабрь 2019 года на уровне 10 583,10 грн. По данным ПФУ, показатель средней заработной платы в целом за 2019 год составил 9 205,19 грн.

При этом показатель зарплаты для расчета пенсий в январе 2020 года составил 9 581,38 гривен.

Напомним, по данным ПФУ, по состоянию на 1 апреля 2020 года большинство украинских пенсионеров (7,5 млн или 66,4%) получают пенсии в банковских учреждениях

Отметим, в 2020 году для выхода на пенсию мужчинам в 60 лет и женщинами 59 лет 6 месяцев нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет. С каждым следующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году он составит 35 лет.