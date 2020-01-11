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ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 году

Новости » Экономика     11.01.2020 - 11:13
ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 году
Фото: пенсионное удостоверение (facebook.com/pfu.gov.ua)

Право на пенсию в 60 лет имеют только те, кто имеет официальный трудовой стаж не менее 27 лет

В 2020 году для выхода на пенсию мужчинам в 60 лет и женщинами в 59 лет (с 1 апреля 2020 года - 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет. Об этом говорится в разъяснении ПФУ.

Как напоминают в ПФУ, с каждым следующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году он составит 35 лет.

ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 году

"Если у человека на время достижения указанного пенсионного возраста нет необходимого страхового стажа, он сможет выйти на пенсию по возрасту после достижения 63 или 65 лет. Если человек будет продолжать официально работать и приобретет необходимый страховой стаж, то пенсия может быть назначена сразу после его приобретения", - говорится в сообщении.

Как отметили в Пенсионном фонде, в случае отсутствия необходимого страхового стажа для назначения пенсии по возрасту после 60 и 63 лет, на пенсию можно выйти после 65 лет. Но для этого нужно иметь минимум 15 лет страхового стажа. Продолжительность страхового стажа, дающего право на пенсию, определяется на дату достижения пенсионного возраста.

Как сообщало РБК-Украина, согласно закону о государственном бюджете Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.

Напомним, председатель комитета Верховной рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") заявила, что повышение пенсионного возраста в Украине не является вопросом завтрашнего дня, однако оно неизбежно.

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