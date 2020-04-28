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Госстат зафиксировал в марте резкий рост зарплат украинцев

Новости » Финансовый кризис 2020     28.04.2020 - 16:30
Госстат зафиксировал в марте резкий рост зарплат украинцев
Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

Начисленные зарплаты украинцев достигли максимума

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2020 года составила 11446 грн, что на 11,8% больше по сравнению мартом 2019 года и на 5,5% больше по сравнению с февралем текущего года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в марте 2020 года к марту прошлого года выросла на 9,3%.

Госстат зафиксировал в марте резкий рост зарплат украинцев

Самая высокая начисленная зарплата в марте была в Киеве - 17990 грн, самая низкая - в Черновицкой области - 8285 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 8000 до 10000 грн.

Самую большую зарплату получают в сфере "Информация и телекоммуникации" - 23303 грн, самую низкую - "Временное размещения и организация питания" - 5648 грн, где зарплаты за месяц упали на 23,8%.

Напомним, согласно новому макропрогнозу правительства, утвержденному 29 марта, средняя номинальная зарплата в 2020 году составит 10,7 тыс. грн (ожидалось 12,5 тыс. грн), безработица вырастет до 9,4% (прогнозировалось 8,1%).

Отметим, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает НБУ, вырос за март на 14,3% с 24,56 грн/доллар до 28,06 грн/доллар.

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