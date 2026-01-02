ua en ru
ПФУ розпочав виплату пенсій у 2026 році: названо суму

Україна, П'ятниця 02 січня 2026 12:55
UA EN RU
ПФУ розпочав виплату пенсій у 2026 році: названо суму Ілюстративне фото: вже можна отримувати пенсійні та лікарняні виплати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Пенсійний фонд України з 1 січня вже почав надання пенсійних та деяких інших соціальних виплат українцям. На виплати з державного бюджету спрямували понад мільярд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис ПФУ у Facebook.

В ПФУ зазначили, що з 1 січня почались виплати пенсій та лікарняних, а також надання інших виплат через фонд. Загалом спрямовано на це наступну кількість грошей:

  • на пенсійні виплати через АТ "Укрпошта" - 1,1 млрд гривень:
  • на оплату лікарняних - 14,5 млн гривень.

Загалом до Пенсійного фонду тільки за 1 січня звернулися 37,5 тисячі осіб. Усім їм надано відповідні послуги.

При цьому станом на 31 грудня 2025 року - це граничний термін підтвердження особи для отримувачів пенсій та інших соціальних виплат - Пенсійний фонд України профінансував соціальні виплати на загальну суму понад 87 млрд гривень. З цих коштів 8,8 млрд гривень було виплачено через АТ "Укрпошта", а 59,7 млрд гривень - через уповноважені банки.

Загалом ще у жовтні міністр соціальної політики Денис Улютін розповідав, що в Україні готують комплексну реформу пенсійної системи. Уряд хоче відмовитися від застарілих спецпенсій і створити накопичувальну складову. Для цього вже є основа: у 2024 році Міністерство соціальної політики підготувало законопроєкт "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення".

Додамо, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про підвищення посадових окладів для фахівців, які працюють у надавачів соціальних та реабілітаційних послуг в Україні. Посадові оклади соціальних працівників зростуть майже у 2,5 раза.

До речі, нагадаємо, що з 1 січня вже можна оформити раніше анонсовану дитячу виплату у розмірі 50 тисяч гривень. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду України, або створити заявку через сервіс у "Дії".

