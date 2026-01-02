ua en ru
"Дитячі" 50 тисяч гривень вже можна оформити: як це зробити

Україна, П'ятниця 02 січня 2026 10:33
UA EN RU
"Дитячі" 50 тисяч гривень вже можна оформити: як це зробити Ілюстративне фото: отримати виплату можна буде двома шляхами (flickr.com)
Автор: Антон Корж

Дитячу виплату у розмірі 50 тисяч гривень вже можна оформити - відповідний закон набрав чинності 1 січня. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду України, або створити заявку через сервіс у "Дії".

Про це пише РБК-Україна із посиланням на роз'яснення, яке дала перша заступниця міністра соціальної політики сім'ї та єдності України Людмила Шемелинець в ефірі телемарафону.

За її словами, 1 січня 2026 року в Україні набрав чинності закон, який передбачає при народженні дитини одноразову допомогу від держави у розмірі 50 тисяч гривень. Отримати цю допомогу матері можна двома шляхами:

  • подати заяву до Пенсійного фонду;
  • оформити заяву через сервіс "еМалятко", який є в "Дії".

"Оскільки технічна реалізація програми може зайняти якийсь час, то якщо допомогу хочеться оформити сьогодні, тоді потрібно звернутися до Пенсійного фонду", - зазначила Шемелинець щодо нюансів оформлення виплат.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з 1 січня 2026 року в Україні підвищать дитячі виплати. Сума та умови залежатимуть від того, коли народився малюк: одноразову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень зможуть отримати матері, які народять після 1 січня 2026 року. Для дітей, яким станом на цю дату не буде року, покладено щомісячні фіксовані виплати.

Вже 5 листопада 2025 року, Верховна Рада 294 голосами "за" ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт №13532, розроблений Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України. Він передбачає підвищення низки "дитячих виплат" - в тому числі саме цю виплату в 50 тисяч гривень.

Додамо, що український уряд планує з 2028 року запустити програму "єСадок". Вона передбачає щомісячні виплати для дітей віком від 3 до 6 років, які фінансуватимуться місцевими бюджетами.

Міністерство соціальної політики Виплати на дитину Виплати
