Пенсії та соцдопомоги можуть призупинити: хто повинен пройти ідентифікацію до кінця року

Вівторок 07 жовтня 2025 19:55
UA EN RU
Пенсії та соцдопомоги можуть призупинити: хто повинен пройти ідентифікацію до кінця року Фото: Українцям потрібно пройти ідентифікацію в ПФУ (facebook.com/kogupfu)
Автор: Тетяна Веремєєва

Одержувачі пенсій та інших соціальних виплат в Україні мають пройти фізичну ідентифікацію. Процедура актуалізує дані отримувачів, гарантує адресність виплат та забезпечує належне отримання коштів тими, кому вони призначені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

Термін проходження фізичної ідентифікації залежить від категорії громадян:

  • до 31 грудня 2025 року - пенсіонери та страхувальники, які проживають на тимчасово окупованих територіях, особи, які після 24 лютого 2022 року виїхали з окупованих регіонів і не стали на облік як внутрішньо переміщені, а також громадяни за кордоном, які продовжують отримувати пенсійні виплати;
  • до 1 листопада 2025 року - одержувачі державних соціальних допомог, які на початок повномасштабного вторгнення перебували на обліку на тимчасово окупованих або бойових територіях і не зверталися після 24 лютого 2022 року для продовження виплат.

Процедура стосується, зокрема, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та тих, хто не має права на пенсію.

У ПФУ підкреслюють, що у разі непроходження процедури до визначеного терміну нарахування пенсій та соцдопомог буде призупинено. Виплати можна поновити лише після підтвердження особи.

Раніше РБК-Україна писало, що ідентифікацію можна пройти особисто в ПФУ, онлайн через "Дію", відеоконференцію або за кордоном через дипломатичні установи. Непроходження процедури призведе до призупинення виплат.

Також ми розповідали, що в Україні запустили електронний сервіс "Моя ідентифікація", який дозволяє пенсіонерам перевірити проходження ідентифікації та уникнути зупинки пенсійних виплат. Сервіс доступний у особистому кабінеті на порталі ПФУ і показує дату та джерело останньої ідентифікації.

