ua en ru
Пн, 29 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Зарплати зростуть на 150%. Кабмін анонсує підвищення виплат вже з січня, але не всім

Понеділок 29 грудня 2025 14:40
UA EN RU
Зарплати зростуть на 150%. Кабмін анонсує підвищення виплат вже з січня, але не всім Посадові оклади соціальних працівників в Україні зростуть (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Кабінет міністрів ухвалив рішення про підвищення посадових окладів для фахівців, які працюють у надавачів соціальних та реабілітаційних послуг в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Коли та наскільки зростуть оклади соцпрацівників

Українцям розповіли, що схвалена урядом постанова про підвищення посадових окладів для фахівців, які працюють у надавачів соціальних та реабілітаційних послуг, набирає чинності з 1 січня 2026 року.

Уточнюється при цьому, що посадові оклади соціальних працівників зростуть майже в 2,5 рази.

Згідно з інформацією міністерства, наразі в Україні - близько 80 тисяч фахівців, які працюють у сфері соціальних та реабілітаційних послуг.

Саме від них залежить доступність і якість допомоги для людей.

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін зауважив, що "ця робота вимагає великого ресурсу, який вимірюється не лише фаховістю, а й емоційним включенням, здатністю співчувати та допомагати".

"Підвищення оплати праці соціальних працівників - це крок до справедливої підтримки тих, хто щодня підтримує інших", - додав він.

Як зміняться зарплати соцпрацівників у 2026 році

У міністерстві пояснили, що рішення Кабміну затвердило "застосування коефіцієнта 2,5 при визначенні розміру посадових окладів" соціальних працівників.

Це означає зростання посадових окладів приблизно на +150%:

  • соціальний менеджер (15 тарифний розряд): з 8 243 гривень до 20 607 гривень (+150%);
  • фахівець із соціальної роботи (12 тарифний розряд): з 6 773 гривень до 16 932 гривень (+150%);
  • молодша медична сестра (4 тарифний розряд): з 4 058 гривень до 10 145 гривень (+150%).

"Підвищення оплати праці дозволить зберегти професійні кадри та забезпечувати розвиток послуг", - підсумували у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як ветерану знайти фахівця із супроводу й чим він допоможе.

Тим часом Національний банк назвав головну причину зростання зарплат українців у 2026 році.

Читайте також про зарплати в Україні у 2025 році - хто заробляв найбільше та де зросли доходи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Зарплата в Україні Соціальна допомога Професія Праця
Новини
Зеленський назвав ключову умову для скасування воєнного стану
Зеленський назвав ключову умову для скасування воєнного стану
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну