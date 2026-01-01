Пенсії за грудень профінансовані: скільки виплатили українцям

В Україні оприлюднено дані про фінансування соціальних виплат станом на 31 грудня. Йдеться про фінансування пенсій, субсидій, лікарняняних та державної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України .

Раніше ПФУ неодноразово наголошував, що пенсії, субсидії та страхові виплати фінансуються в плановому режимі, навіть в умовах воєнного стану.

Фінансування соціальних виплат у січні 2026 року розпочнеться з 1 січня, повідомили у ПФУ.

Упродовж грудня органи Пенсійного фонду України надали 1527000 послуг громадянам, які звернулися за консультаціями та оформленням виплат.

Крім того, на державні допомоги та інші виплати виділено 10,9 млрд гривень.

Страхові виплати склали 3,3 млрд гривень, з яких 2,1 млрд гривень спрямовано на оплату лікарняних.

Зокрема, на пенсійні виплати було спрямовано 68,5 млрд гривень. Із цієї суми 8,8 млрд гривень виплачено через АТ "Укрпошта", а 59,7 млрд гривень - через уповноважені банки.

Станом на 31 грудня Пенсійний фонд України профінансував соціальні виплати на загальну суму понад 87 млрд гривень. Кошти спрямували на пенсії, субсидії, страхові та державні допомоги.

Фізична ідентифікація

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд України повідомляв про перерахування соціальних виплат за листопад 2025 року. На виплату пенсій громадянам спрямували 68 мільярдів гривень.

Також що ПФУ наголошував, що українці, які не встигли пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року, не позбавляються права на пенсійні чи страхові виплати. Навіть у разі тимчасового призупинення нарахувань їх можна буде відновити у 2026 році після проходження необхідної процедури.

Ми писали, що 31 грудня - граничний термін підтвердження особи для отримувачів пенсій та інших соціальних виплат.

Вимога стосується громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, осіб, що після 24 лютого 2022 року виїхали з окупованих регіонів і не оформили статус ВПО, а також українців за кордоном, які продовжують отримувати пенсії.

Пройти ідентифікацію можна кількома способами - особисто у відділенні Пенсійного фонду України, онлайн через застосунок "Дія", за допомогою відеоідентифікації або через дипломатичні установи України за кордоном.

Повідомлялося, що якщо ідентифікацію не пройти вчасно, виплати пенсій і соціальної допомоги тимчасово призупинять.

Для відеоідентифікації необхідно подати заявку на вебпорталі Пенсійного фонду України та пройти підтвердження особи під час відеозв’язку з представником установи.