ПФУ начал выплату пенсий в 2026 году: названа сумма

Пенсионный фонд Украины с 1 января уже начал предоставление пенсионных и некоторых других социальных выплат украинцам. На выплаты из государственного бюджета направили более миллиарда гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ПФУ в Facebook .

Всего в Пенсионный фонд только за 1 января обратились 37,5 тысячи человек. Всем им предоставлены соответствующие услуги.

В ПФУ отметили, что с 1 января начались выплаты пенсий и больничных, а также предоставление других выплат через фонд. В общем направлено на это следующее количество денег:

При этом по состоянию на 31 декабря 2025 года - это предельный срок подтверждения личности для получателей пенсий и других социальных выплат - Пенсионный фонд Украины профинансировал социальные выплаты на общую сумму более 87 млрд гривен. Из этих средств 8,8 млрд гривен было выплачено через АО "Укрпочта", а 59,7 млрд гривен - через уполномоченные банки.

В целом еще в октябре министр социальной политики Денис Улютин рассказывал, что в Украине готовят комплексную реформу пенсионной системы. Правительство хочет отказаться от устаревших спецпенсий и создать накопительную составляющую. Для этого уже есть основа: в 2024 году Министерство социальной политики подготовило законопроект "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении".

Добавим, что Кабинет министров принял решение о повышении должностных окладов для специалистов, работающих у поставщиков социальных и реабилитационных услуг в Украине. Должностные оклады социальных работников вырастут почти в 2,5 раза.

Кстати, напомним, что с 1 января уже можно оформить ранее анонсированную детскую выплату в размере 50 тысяч гривен. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины, или создать заявку через сервис в "Дії".