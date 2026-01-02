ua en ru
Пт, 02 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

ПФУ начал выплату пенсий в 2026 году: названа сумма

Украина, Пятница 02 января 2026 12:55
UA EN RU
ПФУ начал выплату пенсий в 2026 году: названа сумма Иллюстративное фото: уже можно получать пенсионные и больничные выплаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Пенсионный фонд Украины с 1 января уже начал предоставление пенсионных и некоторых других социальных выплат украинцам. На выплаты из государственного бюджета направили более миллиарда гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ПФУ в Facebook.

В ПФУ отметили, что с 1 января начались выплаты пенсий и больничных, а также предоставление других выплат через фонд. В общем направлено на это следующее количество денег:

  • на пенсионные выплаты через АО "Укрпочта" - 1,1 млрд гривен:
  • на оплату больничных - 14,5 млн гривен.

Всего в Пенсионный фонд только за 1 января обратились 37,5 тысячи человек. Всем им предоставлены соответствующие услуги.

При этом по состоянию на 31 декабря 2025 года - это предельный срок подтверждения личности для получателей пенсий и других социальных выплат - Пенсионный фонд Украины профинансировал социальные выплаты на общую сумму более 87 млрд гривен. Из этих средств 8,8 млрд гривен было выплачено через АО "Укрпочта", а 59,7 млрд гривен - через уполномоченные банки.

В целом еще в октябре министр социальной политики Денис Улютин рассказывал, что в Украине готовят комплексную реформу пенсионной системы. Правительство хочет отказаться от устаревших спецпенсий и создать накопительную составляющую. Для этого уже есть основа: в 2024 году Министерство социальной политики подготовило законопроект "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении".

Добавим, что Кабинет министров принял решение о повышении должностных окладов для специалистов, работающих у поставщиков социальных и реабилитационных услуг в Украине. Должностные оклады социальных работников вырастут почти в 2,5 раза.

Кстати, напомним, что с 1 января уже можно оформить ранее анонсированную детскую выплату в размере 50 тысяч гривен. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины, или создать заявку через сервис в "Дії".

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсионный фонд Украины Пенсии Пенсия в Украине Пенсии в Украине
Новости
Силы обороны блокируют продвижение врага в центре Покровска, - ГВ "Восток"
Силы обороны блокируют продвижение врага в центре Покровска, - ГВ "Восток"
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем