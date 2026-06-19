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Пєсков похвалив роботу ППО Росії після атаки на Москву

14:19 19.06.2026 Пт
1 хв
Поки у Кремлі не бачать "дірок" в ППО, дрони знову підлітають до Москви
aimg Олена Чупровська
Пєсков похвалив роботу ППО Росії після атаки на Москву Фото: атака на НПЗ в Капотні 18 червня (Getty Images)
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У Кремлі похвалили результати роботи російської ППО під час відбиття атаки по НПЗ в Москві 18 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова для росЗМІ.

"Справді, дронові атаки продовжуються. Вживаються відповідні заходи щодо ліквідації наслідків", - заявив Пєсков журналістам, коментуючи нічну атаку на Москву.

Також він сказав про "високі" показники роботи систем протиповітряної оборони, незважаючи ні на що.

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Сьогодні, 19 червня, атаки на Москву продовжились - мер столиці РФ Собянін каже, що нібито було збито близько 35 безпілотників.

За його словами, рятувальники працюють на місці "падіння уламків".

Нагадаємо, 18 червня Москва та область зазнали масованого нальоту українських безпілотників - одного з найбільших за останній час.

Унаслідок удару НПЗ отримав серйозні ураження, а місто на добу затягнуло димом.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив атаку на РФ і закликав росіян тверезити Путіна, інакше Москва буде палати.

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Москва Пєсков ППО Російська Федерація НПЗ
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