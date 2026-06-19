Песков похвалил ПВО России после атаки на Москву

Фото: атака на НПЗ в Капотне 18 июня (Getty Images)

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В Кремле похвалили результаты работы российской ПВО во время отражения атаки на НПЗ в Москве 18 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова для росСМИ.

"Действительно, дроновые атаки продолжаются. Принимаются соответствующие меры по ликвидации последствий", - заявил Песков журналистам, комментируя ночную атаку на Москву. Также он отметил "высокие" показатели работы систем противовоздушной обороны, несмотря ни на что. Читайте также:Чемодан без ручек: как Крым превращают в "остров" и почувствует ли это РФ на фронте Сегодня, 19 июня, атаки на Москву продолжились - мэр столицы РФ Собянин заявляет, что якобы было сбито около 35 беспилотников. По его словам, спасатели работают на месте "падения обломков".