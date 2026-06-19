Песков похвалил ПВО России после атаки на Москву
В Кремле похвалили результаты работы российской ПВО во время отражения атаки на НПЗ в Москве 18 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова для росСМИ.
"Действительно, дроновые атаки продолжаются. Принимаются соответствующие меры по ликвидации последствий", - заявил Песков журналистам, комментируя ночную атаку на Москву.
Также он отметил "высокие" показатели работы систем противовоздушной обороны, несмотря ни на что.
Сегодня, 19 июня, атаки на Москву продолжились - мэр столицы РФ Собянин заявляет, что якобы было сбито около 35 беспилотников.
По его словам, спасатели работают на месте "падения обломков".
Напомним, 18 июня Москва и область подверглись массированному налету украинских беспилотников - одному из крупнейших за последнее время.
В результате удара НПЗ получил серьезные повреждения, а город на сутки окутался дымом.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаку на РФ и призвал россиян отврезвлять Путина, иначе Москва будет гореть.