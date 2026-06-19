"Московська стабільність". Дрони другий день атакують столицю РФ
Сьогодні, 19 червня, дрони атакують Москву вже другий день поспіль. Місцева влада регулярно звітує про роботу ППО у небі над столицею РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.
Коваленко відреагував на чергові атаки безпілотників на Москву та заявив, що війна, яку російський диктатор Володимир Путін розв'язав проти України, дедалі більше відчувається і в самій Росії.
"Московська стабільність тепер полягає в наявності дронів в небі, оскільки росіяни і москвичі обрали Путіна, який привів війну в їх домівки", - наголосив він.
Атака на Москву триває
Мер Москви Сергій Собянін регулярно звітує про роботу систем протиповітряної оборони та падіння уламків збитих цілей.
Спочатку він заявив, що сили ППО нібито збили 15 безпілотників, які летіли на російську столицю. Пізніше протягом дня Собянін заявив про знищення ще чотирьох дронів.
Близько 12:50 за місцевим часом мер Москви повідомив про збиття ще трьох безпілотників, які прямували у бік столиці РФ.
Загалом, за його словами, від початку доби на підльоті до російської столиці сили ППО нібито знищили 35 дронів.
Удар по Москві 18 червня
Нагадаємо, вранці 18 червня рої безпілотників масовано атакували Москву. За твердженням мера Собяніна, російська ППО нібито збила майже 200 дронів.
Під час атаки було повторно уражено Московський нафтопереробний завод у Капотні. На території підприємства спалахнула масштабна пожежа з кількома осередками займання, а місто охопив густий чорний дим.
Через загрозу в повітрі в Москві запровадили план "Ковер". Робота всіх московських аеропортів була паралізована, загалом скасували понад 500 рейсів.
Після ударів по Москві російський фондовий ринок обвалився. Акції "Газпром", "Роснефть" і "Лукойл" стрімко втратили в ціні.
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