Первая встреча Зеленского и Путина: главное

Двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится 9 декабря на полях нормандского саммита. Все подробности переговоров - в материале РБК-Украина.

15:45 Утром замглавы канцелярии президента Кирилл Тимошенко заявил о том, что двухсторонняя встреча Зеленского и Путина состоится около 20:30.

В то же время, в росСМИ появилась информация, что переговоры президентов Украины и России могут пройти до итоговой пресс-конференции "нормандской четверки".

15:39 Президент РФ Владимир Путин прибыл в Париж. Согласно графику встреч, в 16:35 по киевскому времени он проведет переговоры с президентом Франции Эмменуэлем Макроном, а в 17:05 примет участие в саммите в нормандском формате.

У Зеленского подтвердили встречу с президентом РФ

Лидеры Украины и России проведут отдельные переговоры после завершения нормандского саммита и общей пресс-конференции.

Встреча может начаться около 20:30 9 декабря. Об этом сообщил замглавы канцелярии президента Кирилл Тимошенко.

Украинская делегация

В Офисе президента рассказали об участниках украинской делегации. На встрече Путина и Зеленского будут присутствовать исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. Они примут участие в обсуждении газовых вопросов.

В качестве советников в состав делегации от Украины также войдут глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак.

В России назвали участников переговоров

Российскую сторону на встрече президентов будут представлять глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак. Также Владимира Путина на переговорах будут сопровождать помощники Юрий Ушаков и Владислав Сурков.

О длительности встречи стало известно, что она не будет ограничена по времени. Помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил: "Встреча Путина с Зеленским пройдет после завершения саммита в нормандском формате. Длительность переговоров будет зависеть от лидеров России и Украины".

Что обсудят президенты

В рамках двусторонних переговоров Зеленский и Путин обсудят урегулирование конфликта на Донбассе, а также заключение договора на транзит газа в ЕС по территории Украины.

Стоит отметить, что украинская сторона заинтересована в подписании контракта сроком на 10 лет. В то же время Путин назвал условия Украины экономически неприемлемыми, но отметил, что позиции возможно удастся согласовать.

В российских СМИ появилась информация, что при личной встрече Путин и Зеленский могут поднять вопросы - от газового транзита до восстановления авиасообщения между Россией и Украиной.

Переговоры в нормандском формате

Перед двусторонней встречей 9 декабря Владимир Зеленский и Владимир Путин примут участие в нормандском саммите совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Переговоры в Елисейском дворце начнутся в 17:05 9 декабря.

Лидеры четырех стран соберутся впервые за 3 года для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Для украинской стороны приоритетными целями переговоров являются: полное прекращение огня, возвращение контроля над границей, разоружение и вывод незаконных военных формирований, местные выборы по украинскому законодательству.

Как складывался диалог лидеров Украины и РФ

В Париже Зеленский и Путин встретятся впервые. Ранее президенты провели ряд официальных телефонных переговоров.

Темой первого разговора лидеров 11 июля 2019 стал вопрос обмена пленными. В августе Зеленский позвонил Путину в связи с гибелью 4 бойцов на Донбассе. В ходе беседы президенты согласовали необходимость возобновления нормандского формата.

Также лидеры Украины и России созванивались для обсуждения возврата украинских кораблей, которые находились под контролем РФ после событий 2018 года в Керченском проливе. В ноябре Путин и Зеленский обговорили заключение газового контракта.