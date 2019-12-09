Перша зустріч Зеленського і Путіна: головне

Двостороння зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна відбудеться 9 грудня на полях нормандського саміту. Всі подробиці переговорів - в матеріалі РБК-Україна.

У Зеленського підтвердили зустріч із президентом РФ

Лідери України та Росії проведуть окремі переговори після завершення нормандського саміту і спільної прес-конференції.

Зустріч може початися близько 20:30 9 грудня. Про це повідомив заступник голови канцелярії президента Кирило Тимошенко.

Українська делегація

В Офісі президента розповіли про учасників української делегації. На зустрічі Путіна і Зеленського будуть присутні виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко і міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель. Вони візьмуть участь в обговоренні газових питань.

В якості радників до складу делегації від України також увійдуть глава Служби безпеки України Іван Баканов, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, начальник Генерального штабу Збройних Сил України Руслан Хомчак.

У Росії назвали учасників переговорів

Російську сторону на зустрічі президентів будуть представляти глава "Газпрому" Олексій Міллер і міністр енергетики РФ Олександр Новак. Також Володимира Путіна на переговорах будуть супроводжувати помічники Юрій Ушаков і Владислав Сурков.

Про тривалість зустрічі стало відомо, що вона не буде обмежена за часом. Помічник глави РФ Юрій Ушаков заявив: "Зустріч Путіна із Зеленським пройде після завершення саміту в нормандському форматі. Тривалість переговорів буде залежати від лідерів Росії і України".

Що обговорять президенти

В рамках двосторонніх переговорів Зеленський і Путін обговорять врегулювання конфлікту на Донбасі, а також укладення договору на транзит газу в ЄС через територію України.

Варто зазначити, що українська сторона зацікавлена ​​в підписанні контракту строком на 10 років. У той же час Путін назвав умови України економічно неприйнятними, але зазначив, що позиції можливо вдасться узгодити.

У російських ЗМІ з'явилася інформація, що при особистій зустрічі Путін і Зеленський можуть підняти питання - від газового транзиту до відновлення авіасполучення між Росією і Україною.

Переговори в нормандському форматі

Перед двосторонньою зустріччю 9 грудня Володимир Зеленський та Володимир Путін візьмуть участь в нормандському саміті спільно з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Переговори в Єлисейському палаці розпочнуться о 17:05 9 грудня.

Лідери чотирьох країн зберуться вперше за 3 роки для обговорення подальших кроків щодо врегулювання конфлікту на сході України.

Для української сторони пріоритетними цілями переговорів є: повне припинення вогню, повернення контролю над кордоном, роззброєння і виведення незаконних військових формувань, місцеві вибори за українським законодавством.

Як складався діалог лідерів України та РФ

У Парижі Зеленський і Путін зустрінуться вперше. Раніше президенти провели ряд офіційних телефонних переговорів.

Темою першої розмови лідерів 11 липня 2019 року стало питання обміну полоненими. У серпні Зеленський зателефонував Путіну у зв'язку із загибеллю 4 бійців на Донбасі. В ході бесіди президенти узгодили необхідність відновлення нормандського формату.

Також лідери України та Росії зідзвонювалися для обговорення повернення українських кораблів, які перебували під контролем РФ після подій 2018 року в Керченській протоці. У листопаді Путін і Зеленський обговорили укладення газового контракту.