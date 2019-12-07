Зеленский и Путин: как выстраивают диалог президенты

Первая встреча лидеров двух стран состоится в Париже
Президенты Украины и России встретятся на нормандском саммите 9 декабря. Это первые совместные переговоры Зеленского и Путина, ранее они общались только в телефонном режиме. О чем говорили президенты, и ожидания от предстоящей встречи в Париже - подробно на РБК-Украина.
Начало диалога
Первые официальные переговоры Зеленского и Путина состоялись 11 июля по телефону. Инициатором разговора был Владимир Зеленский.
Президенты обсуждали урегулирование конфликта на юго-востоке Украины и начало совместной работы по обмену удерживаемых с обеих сторон лиц.
Ключевым вопросом Зеленского было возвращение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в 2018 году. Также обговорили перспективу возобновления нормандского формата.
В Кремле первый разговор президентов назвали “прагматичным”. По мнению пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, переговоры имели ознакомительный характер.
Президенты согласовали нормандскую встречу
7 августа Зеленский позвонил Путину из-за гибели четырех украинских военных на Донбассе. По заявлению украинского президента, он попросил главу РФ повлиять на боевиков. Также Зеленский поднял вопрос разминирования в Станице Луганской.
Владимир Путин во время разговора настоял на необходимости закрепления особого статуса Донбасса и соблюдении режима прекращения огня.
“Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса”, - сообщили в пресс-службе Кремля.
По итогам переговоров стороны также договорились о продолжении переговоров в нормандском формате на уровне лидеров стран.
Фото: Зеленский и Путин договорились о продолжении нормандского формата (РБК-Украина)
Переговоры после обмена пленными
В ходе телефонных переговоров 7 сентября Зеленский и Путин договорились о дальнейших контактах, обсудили режим прекращения огня и разведение вооруженных сил на линии соприкосновения.
Разговор состоялся после возвращения в Украину 35-ти незаконно удерживаемых РФ человек. По заявлению российской стороны, акция по обмену пленными “имеет большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений”.
В Офисе Зеленского отметили, что “президенты довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога".
Зеленский и Путин обсудили возврат кораблей и газовый договор
Темой переговоров 25 ноября стало возвращение Россией украинских кораблей, которые были захвачены в 2018 году в Керченском проливе.
Также президенты обговорили российско-украинские отношения в сфере энергетики. В частности, затронули вопрос заключения долгосрочного контракта на транзит газа в ЕС через территорию Украины. По мнению Владимира Зеленского, подписание нового газового договора является вопросом энергетической безопасности всей Европы.
Ожидания от встречи Зеленского и Путина на нормандском саммите 2019
Во время переговоров в нормандском формате у президентов Украины и России будет возможность пообщаться тет-а-тет. Владимир Зеленский считает такой диалог необходимым для прекращения конфликта на Донбассе.
Также глава государства не исключает, что во время разговора будет рассматриваться газовый вопрос.
В пресс-службе Владимира Путина отметили, что предыдущие переговоры президентов в телефонном режиме были конструктивными. “Если конструктивный диалог будет продолжен и во время очной встречи, это создаст предпосылки для облегченного выхода на решения, которые волнуют обе стороны”, - сообщили в Кремле.