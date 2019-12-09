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У Зеленского подтвердили встречу с Путиным

Новости » Политика     09.12.2019 - 12:24
У Зеленского подтвердили встречу с Путиным
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Помощник украинского президента подтвердил встречу Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин проведут двустороннюю встречу после нормандской встречи. Об этом сообщил заместитель главы канцелярии президента Кирилл Тимошенко во время брифинга, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Встреча Зеленского и Путина состоится, скорее от всего, в 20:30.

"Президент Украины Владимир Зеленский проведет двухстороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - заявил он.

Ранее двухстороннюю встречу подтвердили в Кремле и отметили, что продолжительность встречи будет зависеть от двух лидеров. Как сообщали росСМИ, Зеленский и Путин будут обсуждать вопросы - от газового транзита до возобновления авиасообщения. Этот диалог состоится уже будут после завершения итоговой пресс-конференции (по графику 19:45 по киевскому времени). Их личная встреча начнется в 20:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что нормандская встреча будет длиться 3:00.

Добавим, украинская сторона заинтересована в долгосрочном газовом контракте. В свою очередь, Путин назвал неприемлемыми условия Украины по новому контракту на транзит с 1 января 2020 года. Позиция Европейского союза в целом сводится к поддержке Украины.

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