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Встреча Зеленского и Путина: в РФ назвали участников

Новости » Политика     09.12.2019 - 10:24
Встреча Зеленского и Путина: в РФ назвали участников
Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

Новак, Ушаков и Сурков входят в российскую делегацию, вылетающую на саммит в Париж

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак примут участие во встрече президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Париже. Об этом сообщают росСМИ.

Кроме того, с российской стороны приедут помощники президента России Юрий Ушаков и Владислав Сурков.

Отметим, информации о том, кто приедет в Париж с президентом Украины Владимиром Зеленским, пока нет.

Напомним, в Кремле подтвердили встречу Путина и Зеленского после нормандской встречи. Ушаков отметил, что длительность встречи будет зависеть от двух президентов.

Отметим Зеленский уже подтвердил, что на саммите "нормандской четверки" в Париже с участием Путина может поднять вопросы транзита газа. Украинская сторона заинтересована в долгосрочном контракте. В свою очередь, Путин ранее назвал неприемлемыми условия Украины по новому контракту на транзит с 1 января 2020 года. Позиция Европейского союза, в целом, сводится к поддержке Украины.

Ожидается, что разговор Зеленского и Путина будет неформальным и может продлиться от 30 минут до 1,5 часа, в зависимости от графика основных переговоров "нормандской четверки".

Ограничений по времени нет: у Путина подтвердили встречу с Зеленским Отдельная встреча Зеленского и Путина планируется после нормандской встречи
Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинГазпромАлександр Новак
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