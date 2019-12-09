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Встреча Зеленского и Путина: в Украине назвали участников

Новости » Политика     09.12.2019 - 12:37
Встреча Зеленского и Путина: в Украине назвали участников
Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

Витренко и Оржель будут в составе украинской делегации

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель будут на встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Тимошенко отметил, что Оржель и Витренко будут принимать участие в обсуждении вопросов газа.

"О делегации. Зная вопрос по газу, в составе делегации есть господин Оржель и господин Витренко. При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, касающихся них", - сказал он.

Володимир Зеленський зустрінеться у форматі тет-а-тет з Володимиром Путіним після переговорів «Нормандської четвірки»

Президент України Володимир Зеленський 9 грудня проведе двосторонню зустріч з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним після переговорів лідерів країн «Нормандської четвірки», заявив учасник української делегації у Парижі, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. «Спочатку Президент проведе двосторонню зустріч з Президентом Франції Еммануелем Макроном, після цього – з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. І далі буде зустріч чотирьох лідерів у Нормандському форматі. Після цього Президент України Володимир Зеленський проведе двосторонню зустріч з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним», – повідомив Кирило Тимошенко представникам ЗМІ в Парижі. За його словами, під час перемовин можливе обговорення газового питання. «У складі делегації є пан Оржель (міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель. – Ред.) та пан Вітренко (виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко. – Ред.). За потреби вони братимуть участь в обговоренні газових та інших питань, які їх стосуються», – зазначив заступник керівника Офісу Президента. Кирило Тимошенко також уточнив, що наразі тривалість переговорів невідома.

Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 9 грудня 2019 р.

Тимошенко добавил, что как советники будут присутствовать и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак.

Напомним, в Кремле заявили, что глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак примут участие во встрече двух президентов. Также в Париже с Путиным будут помощники президента России Юрий Ушаков и Владислав Сурков.

Отметим, ранее сообщалось, что сегодня Путин и Зеленский обсудят газовый вопрос и ситуацию на Донбассе.

Лидеры нормандской четверки встречаются в Париже: онлайн У Зеленского подтвердили встречу с Путиным
Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинЮрий ВитренкоАлексей Оржель
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