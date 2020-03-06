В Перу подтвердили первый случай коронавируса

Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Коронавирус зафиксировали у молодого человека, который посещал Испанию

В Перу подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Peru21.

По словам президента страны Мартина Вискарра, заболевшим является молодой человек, который посетил Испанию несколько недель назад и в настоящее время остается в изоляции под наблюдением врачей.

Также президент в послании к нации вместе с министром здравоохранения призвал к спокойствию граждан и заверил, что ситуация под контролем.

Напомним, в пятницу, 6 марта, первые случаи заражения коронавирусом подтвердили Сербия, Ватикан, Камерун.

Кроме того, ученые Австралийского национального университета смоделировали семь сценариев влияния эпидемии коронавируса на мировую экономику. В частности, ученые прогнозируют потерю глобального ВВП в размере 2,4 трлн долларов, с предполагаемым числом погибших в 15 млн человек.

Добавим, что по состоянию на утро 6 марта коронавирусом заболели почти 100 тыс. человек в мире. При этом более 80 тыс. случаев заболевания зафиксированы в Китае. Более 55 тыс. человек излечились.