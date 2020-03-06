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В Ватикане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Новости » Общество     06.03.2020 - 11:39
В Ватикане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (freepik)

Пациент помещен в карантин

В Ватикане сегодня, 6 марта, был подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Зале печати города-государства, передает National post.

Сообщается, что пациент помещен в карантин, а сотрудники ватиканской больницы уведомили итальянские власти о случившемся.

По данным властей страны на 5 марта, жертвами коронавируса в Италии стали 148 человек (на 41 больше, чем днем ранее). 414 человек выздоровели. Общее число заболевших - 3296 человек.

Ранее сообщалось, что в Италии заявили об обнаружении 769 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и по меньшей мере 41 смерти от этой болезни.

Также РБК-Украина писало, что правительство Италии приняло решение о закрытии всех школ и университетов в стране из-за вспышки коронавируса. Все учебные заведения Италии будут закрыты до середины марта.

Кроме того, министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли добровольно самоизолировался после контакта с больным коронавирусом чиновником из Ломбардии. Результат теста на коронавирус был отрицательный, однако министр решил самоизолироваться.

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