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Ученые прогнозируют гибель 15 млн человек от коронавируса

Новости » Происшествия     06.03.2020 - 10:52
Ученые прогнозируют гибель 15 млн человек от коронавируса
Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

Ученые смоделировали свои оценки по примеру пандемии гриппа в Гонконге

Ученые Австралийского национального университета смоделировали семь сценариев влияния эпидемии коронавируса на мировую экономику. Об этом пишет Business Insider.

В седьмом сценарии рассматривается глобальное воздействие, при котором умеренная пандемия происходит каждый год в течение неопределенного периода времени.

"Но даже в модели низкой серьезности - или в наилучшем сценарии из семи, которые, как отмечается в документе, не были окончательными - исследователи AНУ оценивают потерю глобального ВВП в размере 2,4 трлн. долларов, с предполагаемым числом погибших в 15 млн человек. Они смоделировали свои оценки по примеру пандемии гриппа в Гонконге, от вспышки которой в 1968-1969 годах погибли около 1 миллиона человек", - говорится в публикации.

Исследование китайских ученых показало, что около 80% случаев COVID-19 являются легкими, и эксперты считают, что о многих случаях легкого заболевания не сообщалось, потому что некоторые люди не обращаются к врачу или в больницы для лечения.

Напомним, британская авиакомпания Flybe объявила себя банкротом, не справившись с экономическими трудностями в связи с коронавирусом.

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