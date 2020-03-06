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Первый случай коронавируса подтвердили в очередной стране

Новости » В мире     06.03.2020 - 11:41
Первый случай коронавируса подтвердили в очередной стране
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Коронавирус зафиксировали у 58-летнего жителя Франции

Министерство здравоохранения Камеруна в пятницу подтвердило первый случай коронавируса в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters.

Сообщается, что коронавирус был зафиксирован у 58-летнего жителя Франции, который прибыл в столицу Яунде 24 февраля.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 6 марта в мире зафиксировано 98 387 случаев коронавируса. При этом более 80 тысяч случаев заболевания зарегистрированы в Китае. Из 98 тысяч заболевших, более 55 тысяч выздоровели.

Также сообщалось, что 6 марта первый случай коронавируса подтвердили в Ватикане. Пациент помещен в карантин, а сотрудники ватиканской больницы уведомили итальянские власти о случившемся. Всего в Италии жертвами коронавируса стали 148 человек. Общее число заболевших - 3296 человек.

Кроме этого Всемирная организация здравоохранения предупредила, что эпидемия коронавируса COVID-19 представляет угрозу для каждой страны. Также в ВОЗ выразил обеспокоенность недостаточной подготовкой некоторых стран к эпидемии COVID-19.

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