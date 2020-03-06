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У Перу підтвердили перший випадок коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     06.03.2020 - 15:04
У Перу підтвердили перший випадок коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Коронавірус зафіксували у молодого чоловіка, який відвідував Іспанію

В Перу підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Peru21.

За словами президента країни Мартіна Вискарра, хворим є молодий чоловік, який відвідав Іспанію кілька тижнів тому і зараз залишається в ізоляції під наглядом лікарів.

Також президент у посланні до нації разом з міністром охорони здоров'я закликав до спокою громадян і запевнив, що ситуація під контролем.

Нагадаємо, в п'ятницю, 6 березня, перші випадки зараження коронавірусом підтвердили Сербія, Ватикан, Камерун.

Крім того, вчені Австралійського національного університету змоделювали сім сценаріїв впливу епідемії коронавіруса на світову економіку. Зокрема, вчені прогнозують втрату глобального ВВП в розмірі 2,4 трлн доларів, з передбачуваним числом загиблих в 15 млн осіб.

Додамо, що станом на ранок 6 березня коронавірусом захворіли майже 100 тис. осіб у світі. При цьому понад 80 тис. випадків захворювання зафіксовані в Китаї. Понад 55 тис. осіб вилікувалися.

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