Еще одна европейская страна подтвердила первый случай коронавируса

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Коронавирус обнаружили у 43-летнего мужчины, ранее путешествовавшего в Венгрии

Сербия подтвердила первый случай коронавируса в стране в пятницу, 6 марта. Об этом сообщает Reuters.

Как отметил министр здравоохранения Златибор Лончар, коронавирус обнаружили у 43-летнего мужчины, который до этого путешествовал в Будапеште (Венгрия). При этом в сербском Минздраве сообщили, что мужчина чувствует себя хорошо.

Напомним, 6 марта первый случай коронавируса подтвердили в Камеруне. Заболевание обнаружили у 58-летнего жителя Франции, который прибыл в столицу Яунде 24 февраля.

Кроме этого впервые коронавирус выявили в Ватикане. Всего в Италии жертвами коронавируса стали 148 человек. Общее число заболевших - 3296 человек.

Также РБК-Украина писало, что ученые Австралийского национального университета смоделировали семь сценариев влияния эпидемии коронавируса на мировую экономику. В частности, ученые прогнозируют потерю глобального ВВП в размере 2,4 трлн. долларов, с предполагаемым числом погибших в 15 млн человек.

Отметим, по состоянию на утро 6 марта коронавирусом заболели почти 100 тысяч человек в мире. При этом более 80 тысяч случаев заболевания зафиксированы в Китае. Более 55 тысяч человек излечились.