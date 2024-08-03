Перша подорож до Варшави: ТОП-7 найцікавіших місць польської столиці

Любителям цікавих подорожей не варто оминати столицю Польщі - Варшаву. Тут дзеркальні хмарочоси та жваві квартали відмінно гармонують з казковими палацами, мальовничими площами та затишними вуличками.
РБК-Україна зібрало найвідоміші місця Варшави, які варті вашої уваги.
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Старе місто - найстаріший історичний район Варшави та одне з найвідоміших туристичних місць міста.
Старе місто включене до списку спадщини ЮНЕСКО. Воно охоплює одразу декілька визначних місць, серед яких Ринкова площа та Замкова площа.
Центром Старого міста є саме Ринкова площа з ресторанами, кав'ярнями та магазинами. Навколишні вулиці багаті середньовічною архітектурою, наприклад, міськими стінами, Варшавським барбаканом або Собором Святого Іоанна Хрестителя.
Старе місто у Варшаві (фото з мережі)
Королівський замок у Варшаві - визначна пам'ятка історії та архітектури Польщі.
Він був побудований у 1618 році. До 18 століття тут жили король і його наближені, потім їх змінив сейм, а у 20 столітті замок став резиденцією президента.
Під час окупації Польщі нацистськими військами будинок на Замковій площі було повністю зруйновано. У ході масштабної реконструкції, до якої змогли приступити лише в 80-х роках минулого століття, вдалося відтворити не лише зовнішній вигляд резиденції польських королів, але і її інтер'єр.
Зараз Королівський замок використовується як музей.
Королівський замок у Варшаві (фото з мережі)
Лазєнковський палац (також Палац на воді, Палац на острові) - палацовий комплекс, розташований в парку "Королівські стежки" у Варшаві. Він збудований у стилі класицизму у 17-18 століттях.
Варто зазначити, що це була резиденція останнього польського короля Станіслава Августа Понятовського. Інтер'єри, прикрашені картинами Рембрандта і Рубенса, були знищені під час війни, а реконструкція завершилася у 1964 році.
Палацовий комплекс складається з головної будівлі, купальні, Білого будиночка з галереями та павільйонами. Усередині основної будівлі розміщується художня галерея, де виставляється понад дві тисячі картин.
Палац оточує парк площею 76 гектарів (приблизно 120 футбольних полів).
Лазєнковський палац (фото з мережі)
Палац культури та науки - один з найвищих хмарочосів у Польщі, розташований у центрі Варшави на площі Дефіляд. Архітектурний стиль - суміш архітектурного артдеко, соціалістичного реалізму і польського історизму.
Тут розташовані офіси, кінотеатри, магазини, ресторани, великий конференц-зал, музеї та виставкові галереї та навіть басейн.
Але туристів приваблює в першу чергу оглядовий майданчик на 30-му поверсі, звідки можна насолодитися панорамним видом на місто.
Палац культури та науки у Варшаві (wikipedia.org)
Вілянівський палац - це садово-палацовий ансамбль, побудований в стилі бароко в кінці 17 століття. Він являє собою королівську резиденцію.
Будівля палацу і пишний сад, прилеглий до нього внесли до переліку найцінніших зразків польської культури.
На початку 19 століття на його території було відкрито один із перших у Польщі художніх музеїв. За часів нацистської окупації колекції музею було розграбовано, але потім їх повернули назад до Польщі.
Вілянівський палац (фото з мережі)
Національна галерея мистецтв Захента - музей сучасного мистецтва в центрі Варшави.
Основна мета галереї - представити та підтримати польське сучасне мистецтво та художників.
Маючи численні тимчасові виставки відомих зарубіжних художників, галерея також зарекомендувала себе на міжнародному рівні.
Національна галерея мистецтв Захента (wikipedia.org)
Центр науки "Коперник" - науковий музей, який розташований на березі річки Вісли у Варшаві.
У науковому центрі знаходиться понад 450 інтерактивних експонатів, за допомогою яких відвідувачі самі проводять експерименти. Центр є найбільшою установою в галузі наукових експериментів у Польщі й одним з найбільш передових в Європі.
Серед постійних експозицій, зокрема, є величезний маятник Фуко, який демонструє обертання нашої планети. До будь-якого експоната можна торкнутися і сфотографувати.
Центр науки "Коперник" (wikipedia.org)
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При підготовці матеріалу використовувалися такі джерела: статті з Wikipedia, офіційні сайти Музею науки "Коперник", Національної художнтої галереї Захента, Королівського замку та Лазєнковського палацу.
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