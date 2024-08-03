Первое путешествие в Варшаву: ТОП-7 самых интересных мест польской столицы

Любителям интересных путешествий не стоит обходить столицу Польши - Варшаву. Здесь зеркальные небоскребы и оживленные кварталы отлично гармонируют со сказочными дворцами, живописными площадями и уютными улочками.

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Старый город

Старый город - самый старый исторический район Варшавы и одно из самых известных туристических мест города.

Старый город включен в список наследия ЮНЕСКО. Оно охватывает сразу несколько достопримечательностей, среди которых Рыночная площадь и Замковая площадь.

Центром Старого города является Рыночная площадь с ресторанами, кафе и магазинами. Окрестные улицы богаты средневековой архитектурой, например, городскими стенами, Варшавским барбаканом или Собором Святого Иоанна Крестителя.

Старый город в Варшаве (фото из сети)

Королевский замок

Королевский замок в Варшаве - достопримечательность истории и архитектуры Польши.

Он был построен в 1618 году. К 18 веку здесь жили король и его приближенные, затем их сменил сейм, а в 20 веке замок стал резиденцией президента.

Во время оккупации Польши нацистскими войсками здание на Замковой площади было полностью разрушено. В ходе масштабной реконструкции, к которой смогли приступить только в 80-х годах прошлого столетия, удалось воссоздать не только внешний вид резиденции польских королей, но и ее интерьер.

В настоящее время Королевский замок используется как музей.

Королевский замок в Варшаве (фото из сети)

Лазенковский дворец

Лазенковский дворец (также Дворец на воде, Дворец на острове) - дворцовый комплекс, расположенный в парке "Королевские тропы" в Варшаве. Он выстроен в стиле классицизма в 17-18 веках.

Следует отметить, что это была резиденция последнего польского короля Станислава Августа Понятовского. Интерьеры, украшенные картинами Рембрандта и Рубенса были уничтожены во время войны, а реконструкция завершилась в 1964 году.

Дворцовый комплекс состоит из главного здания, купальня, Белого домика с галереями и павильонами. Внутри основного здания размещается художественная галерея, где выставляется более двух тысяч картин.

Дворец окружает парк площадью 76 гектаров (около 120 футбольных полей).

Лазенковский дворец (фото из сети)

Дворец культуры и науки

Дворец культуры и науки - один из самых высоких небоскребов в Польше, расположенный в центре Варшавы на площади Дефиляд. Архитектурный стиль - смесь архитектурного артдеко, социалистического реализма и польского историзма.

Здесь расположены офисы, кинотеатры, магазины, рестораны, большой конференц-зал, музеи и выставочные галереи и даже бассейн.

Но туристов привлекает в первую очередь смотровая площадка на 30-м этаже, откуда можно насладиться панорамным видом на город.

Дворец культуры и науки в Варшаве (wikipedia.org)

Вильяновский дворец

Вильяновский дворец - это садово-дворцовый ансамбль, построенный в стиле барокко в конце 17 века. Он являет собой королевскую резиденцию.

Здание дворца и пышный сад, прилегающий к нему, внесли в перечень самых ценных образцов польской культуры.

В начале 19 века на его территории был открыт один из первых в Польше художественных музеев. Во времена нацистской оккупации коллекции музея были разграблены, но затем их вернули обратно в Польшу.

Вильяновский дворец (фото из сети)

Национальная художественная галерея Захента

Национальная галерея искусств Захента - музей современного искусства в центре Варшавы.

Основная цель галереи - представить и поддержать польское современное искусство и художников.

Имея многочисленные временные выставки известных зарубежных художников, галерея зарекомендовала себя на международном уровне.

Национальная галерея искусств Захента (wikipedia.org)

Центр науки "Коперник"

Центр науки "Коперник" - научный музей, расположенный на берегу реки Вислы в Варшаве.

В научном центре находится более 450 интерактивных экспонатов, с помощью которых посетители сами проводят эксперименты. Центр является крупнейшим учреждением в области научных экспериментов в Польше и одним из самых передовых в Европе.

Среди постоянных экспозиций, в частности, есть огромный маятник Фуко, демонстрирующий вращение нашей планеты. К любому экспонату можно прикоснуться и сфотографировать.

Центр науки "Коперник" (wikipedia.org)